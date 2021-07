JEREMY Clarkson est resté bouche bée alors que sa co-star livide a crié « tu t’es foutu ! » dans une rangée de ferme explosive.

Le présentateur de 61 ans a documenté sa première incursion dans l’agriculture dans sa série Amazon Prime Video, Clarkson’s Farm.

6 Jeremy Clarkson a été choqué après que sa co-vedette de Clarkson’s Farm se soit emportée contre lui

Jeremy est rejoint dans l’émission par le jeune mais expérimenté agriculteur Kaleb Cooper, qui réprimande régulièrement la star pour ses erreurs.

Dans le dernier épisode, Jeremy a été vu en train de récolter de l’orge dans ses champs, avant de réaliser que sa charge de tracteur ne rentrerait pas dans sa grange car elle était déjà remplie de viol.

Kaleb lui a dit qu’il aurait besoin de vendre l’orge tout de suite, car elle ne resterait pas toute la nuit dans le magasin s’il pleuvait, alors Jeremy s’est arrangé pour qu’un camion vienne chercher ce qu’il avait récolté jusqu’à présent.

Cependant, Jeremy s’est vite rendu compte qu’un seul camion ne suffirait pas, car il lui restait encore 140 acres à récolter.

6 Kaleb Cooper s’est jeté sur Jeremy lorsqu’il a découvert qu’il n’avait réservé qu’un seul camion pour retirer des tonnes d’orge

6 Jeremy n’avait pas réalisé combien d’orge il aurait besoin de changer

6 Kaleb ne pouvait pas croire ce que Jeremy avait fait et lui a dit qu’il aurait dû réserver 20 camions

6 Le jeune agriculteur a dit à Jeremy qu’il avait « merdé »

Kaleb s’est déchaîné : « 20 camions que vous auriez dû organiser. »

Alors que Jeremy avait l’air choqué et répétait le nombre, Kaleb a poursuivi: « 20 camions! Ils auraient dû faire des allers-retours, des allers-retours. »

Un Jérémie choqué a interrogé : « 29 tonnes dans chacun ? Mais, il est six heures un samedi soir, nous n’allons plus en avoir maintenant et c’est dimanche demain.

Clairement frustré, Kaleb – avec ses mains sur ses hanches – a répondu: « Et il va pleuvoir ce soir. »

6 Jeremy a essayé de s’expliquer mais Kaleb n’a pas été impressionné

Jeremy a demandé s’ils étaient « complètement coincés » et Kaleb a répondu: « Oui, complètement coincé. Nous ne pouvons plus couper d’orge maintenant parce que tu as merdé. »

Il a poursuivi: « Tout ce que vous aviez à faire était de sortir votre téléphone et de dire ‘Hiya…' »

Mais Jeremy a interrompu en disant: « Non, faux. Non, j’ai fait l’erreur il y a environ neuf mois quand je suis allé » cette grange est assez grande « .

« J’étais en mode Yorkshire complet. ‘Non, je ne dépense pas plus de 22 000 $. Cette grange est parfaitement assez grande, tout ira là-dedans.’

La ferme de Clarkson est disponible sur Amazon Prime Video.