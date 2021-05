JEREMY Clarkson n’est pas si sûr qu’il atteindra son 62e anniversaire après la mort de son père au même âge qu’il a maintenant.

Le favori du Grand Tour a peur de mourir cette année, mais s’il arrive à son prochain anniversaire, il sera imparable.

«Tout le monde que je connais meurt à 61 ans. Tout ce que mes amis ont fait, mon père l’a fait, c’est là que vous y allez. Si j’atteins 62 ans, je serai là pour toujours », a-t-il dit Magazine Saga.

«Quand papa est mort, je le considérais comme un vieil homme, mais je ne me sens pas vieux.

Le père de Jeremy, Eddie Clarkson, est décédé en 1994 à 61 ans et dirigeait une entreprise de conception de fabrication au début des années 70 avec sa femme Susan.

La renommée du couple – autre que d’être les parents de Jeremy – était qu’ils ont créé le premier ours en peluche Paddington qui portait des bottes en caoutchouc.

Jeremy a également révélé qu’il trouvait le vieillissement étrange parce qu’il se sentait toujours comme un adolescent, même si ce n’est pas la réalité.

«Quand je me vois à l’écran, je me dis: » Qui est-ce? » Je m’attends toujours à ce qu’un jeune de 19 ans me regarde. Mais les personnes âgées ne ressemblent pas à ce que nous pensons qu’elles devraient », a-t-il expliqué.

«Quand ma génération sera dans des maisons de retraite, nous n’allons pas danser sur Vera Lynn, ce sera White Riot de The Clash.»

L’hôte de Who Wants To Be A Millionaire n’a presque pas vu son 61e anniversaire après avoir attrapé le coronavirus et pensé qu’il « mourrait seul ».

Après avoir recherché sur Google ses symptômes vers Noël l’année dernière, Jeremy a été testé pour le coronavirus – et a été averti qu’il pourrait se retrouver à l’hôpital.

Ecrire pour Les temps, le favori de la télévision a déclaré: «Le médecin a été très clair; Je me sentirais sous le mauvais temps pendant cinq à 14 jours, puis je me rétablirais ou je devais aller à l’hôpital.

«Où, parce que j’ai 60 ans et que je suis gros, et parce que j’ai fumé un demi-million de cigarettes et que j’ai eu une double pneumonie, je mourrais probablement, seul, dans une tente en plastique isolée.

Jeremy a poursuivi en partageant ses symptômes, qui comprenaient un réveil avec des sueurs froides et une toux sèche persistante.

Il est allé dans l’isolement, expliquant avec désinvolture: «Je me suis couché avec le nouveau livre de Don Winslow et un sac de chou frisé et pour que le Grim Reaper passe la tête autour de la porte.

Jeremy a conclu: « Je ne vais pas mentir – c’était assez effrayant. »

La star a ensuite fait face à une autre perte cette année après Top Gear

Sabine Schmitz – largement connue sous le nom de reine du ring – a perdu une bataille de trois ans contre le cancer en avril.

Jeremy est revenu au spectacle dans un épisode spécial hommage à Sabine où il a parlé de la pilote de voiture de course de renommée mondiale au milieu de divers clips de retour en arrière.

Il a dit: «Elle était amusante et elle voyait conduire une voiture comme une chose amusante à faire et la conduire rapidement était encore plus amusante à faire. Je pense que c’est sorti.

«Quand elle est entrée dans une pièce, c’était comme si tout devenait un peu plus clair et un peu plus fort.

«Elle montait tout sur votre télévision jusqu’à ce que ce soit juste [he shakes] juste comme ça – et c’est ce que cinq minutes avec Sabine ont été.