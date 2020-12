Jeremy Bulloch, l’acteur britannique qui a contribué à faire de Boba Fett, le menaçant chasseur de primes au casque bosselé et à la visière en forme de T, l’un des personnages les plus populaires du firmament «Star Wars», est décédé jeudi. Il avait 75 ans. La mort de M. Bulloch a été confirmée par un déclaration sur son site Web, qui a déclaré qu’il avait passé ses dernières semaines à l’hôpital St George de Tooting, Londres. M. Bulloch avait des complications de santé, y compris la maladie de Parkinson, selon le communiqué. M. Bulloch est devenu un acteur à un âge précoce, jouant dans des publicités avant de s’étendre à la télévision, à la scène et au cinéma. Parmi ses crédits figuraient de nombreuses émissions de télévision des années 70 et 80, dont «Doctor Who» et «Robin of Sherwood». Il a également joué des rôles de soutien dans trois longs métrages de James Bond – «Octopussy», «L’espion qui m’aimait» et «Pour vos yeux seulement».

Mais il était surtout connu pour avoir joué Boba Fett dans «The Empire Strikes Back» et «Return of the Jedi». M. Bulloch a décroché le rôle grâce à son demi-frère, Robert Watts, qui était producteur associé de «The Empire Strikes Back», selon StarWars.com. «’Si le costume vous convient, la pièce est à vous» », se souvient M. Watts avoir dit à M. Bulloch. «Il est entré et ça allait. M. Bulloch a déclaré que revêtir l’armure, le jetpack et le casque endommagés de Boba Fett était un plaisir et une expérience qui changeait la vie, bien que le costume lui-même puisse être assez inconfortable. Il a dit qu’il avait modelé le signe de tête lent et délibéré du mystérieux mercenaire et le caractère physique froid et imposant du mystérieux mercenaire au tour de Clint Eastwood en tant qu’anti-héros laconique de gunslinging dans le western classique de Spaghetti « A Fistful of Dollars. » « J’ai pensé à Boba Fett comme à Clint Eastwood dans une armure », a dit un jour M. Bulloch, selon StarWars.com. Ben Burtt, le concepteur sonore de «L’Empire contre-attaque», a même ajouté le son des éperons cliquetants lorsque Fett marchait, a indiqué le site Web. Jason Wingreen, un acteur de personnage mieux connu pour avoir joué le génial barman Harry dans la sitcom à succès «All in the Family», a exprimé Boba Fett dans «The Empire Strikes Back». M. Wingreen est décédé en 2016. Il avait 95 ans.

M. Bulloch a dit qu’il avait des souvenirs formidables de la représentation du personnage. «Quand je suis entré sur le plateau pour la toute première fois en costume, George Lucas a regardé le costume et a en quelque sorte regardé dehors et a dit: ‘Mm-hmm. Ouaip. D’ACCORD. Eh bien, bienvenue à bord. Ce n’est pas un grand rôle, mais je suis sûr que vous vous amuserez »», se souvient-il dans un Entretien 2015 avec le Fan Club Boba Fett, l’une des nombreuses rencontres qu’il a eues avec les fans du personnage et de la série. M. Bulloch a dit qu’il se rappelait être rentré chez lui après ce premier jour et avoir exulté à ses fils: «Oui! Je fais ça. » Leur réponse: «Papa, nous avons des devoirs à faire. Nous parlerons plus tard. » M. Lucas a déclaré dans une déclaration sur StarWars.com que « Jeremy a apporté la combinaison parfaite de mystère et de menace à sa performance de Boba Fett, ce que je voulais que le personnage transmette. » Né le 16 février 1945 à Market Harborough, Leicestershire, Angleterre, M. Bulloch est également apparu dans «L’Empire contre-attaque» sans le casque de Fett en tant qu’officier impérial escortant une captive princesse Leia. Il a eu un petit rôle dans «Star Wars: Episode III – La revanche des Sith», en tant que capitaine du Tantive III, Captain Colton. M. Bulloch laisse dans le deuil son épouse, Maureen, trois fils et 10 petits-enfants. Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker, a déclaré que M. Bulloch «était le gentleman anglais par excellence». « Un bon acteur, une compagnie charmante et tellement gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui », M. Hamill écrit sur Twitter.