Jeremy Bulloch est décédé à l’âge de 75 ans.

L’acteur était surtout connu pour avoir joué le premier Boba Fett à apparaître dans la série de films Star Wars.

Il est apparu pour la première fois dans The Empire Strikes Back en 1980, puis dans Return of the Jedi en 1983.

La triste nouvelle de sa mort a été confirmée par le site Web des fans de Star Wars, Fantha Tracks.

La cause de sa mort n’a pas encore été confirmée.

Daniel Logan, qui a succédé à Jeremy pour incarner Boba Fett du film de 2002 Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, lui a rendu hommage sur Instagram.













Il a écrit: « Cela m’amène aux larmes d’annoncer que Jeremy Bulloch est décédé !!

« Légende du RIP Je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris !!

« Je vous aimerai pour toujours!!









« Les conventions ne seront pas les mêmes sans vous, que la force soit toujours avec vous. »

Jeremy est né à Market Harborough, Leicestershire, en 1945.

Sa carrière a commencé à l’âge de 12 ans lorsqu’il a commencé à apparaître dans des publicités télévisées.









Le premier grand rôle de l’acteur était dans la série télévisée de 1960 Counter-Attack !.

En 1962, il a joué aux côtés de Cliff Richard dans le film Summer Holiday.

