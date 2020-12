Jeremy Bulloch, l’acteur britannique aux manières douces qui a incarné le chasseur de primes redouté Boba Fett dans les films « Star Wars », dont « L’Empire contre-attaque » et « Le retour des Jedi », est décédé jeudi à 75 ans.

Le décès a été confirmé sur le compte Twitter officiel de « Star Wars » et par son agent de longue date Kelly Andrews dans une déclaration à USA TODAY.

« Nous sommes très tristes d’annoncer la mort de l’acteur Jeremy Bulloch, plus tôt dans la journée », indique le communiqué. « Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, entouré de sa famille, de complications de santé suite à ses nombreuses années de maladie de Parkinson. «

Le « Star Wars » hommage sur Twitter a déclaré que Bulloch « restera dans les mémoires non seulement pour son interprétation emblématique du personnage légendaire, mais aussi pour sa chaleur et son esprit généreux qui sont devenus une partie durable de son riche héritage. »

Ami et protégé, Daniel Logan, qui a joué Boba Fett dans la préquelle « Star Wars: Episode II – Attack of the Clones » et a exprimé le personnage dans « Star Wars: The Clone Wars » à la télévision a écrit qu’il était en larmes après le décès de Bulloch un post Instagram avec une photo des deux.

« Je n’oublierai jamais tout ce que tu m’as appris. Je t’aimerai pour toujours », a écrit Logan. « Que la force soit toujours avec vous. »

Mark Hamill, Luke Skywalker dans «Star Wars», écrit sur Twitter que Bulloch « était le gentleman anglais par excellence » et « si gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui. Il me manquera profondément (et) je suis tellement reconnaissant de l’avoir connu. »

Billy Dee Williams, Lando Calrissian, tweeté, « Aujourd’hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie. RIP Jeremy Bulloch. »

Né le 16 février 1945 dans le Leicestershire, en Angleterre, Bulloch décroche son premier grand rôle à 17 ans dans le film musical britannique de 1963 « Summer Holiday » mettant en vedette l’idole pop Cliff Richard.

Sa longue carrière d’acteur comprenait des crédits pour le film de James Bond 1977 « L’espion qui m’aimait » et la série télévisée « Doctor Who » entre 1965 et 1974.

Mais Bulloch restera dans les mémoires pour avoir joué le rôle masqué de « Star Wars ». S’adressant à USA TODAY en 2013, Bulloch a déclaré que le réalisateur de la trilogie « Star Wars » George Lucas le ferait rester pendant des heures dans la tenue encombrante de Boba Fett qui comportait le célèbre jet pack.

« Si vous vous penchez légèrement en arrière, vous pourriez en fait basculer parce que (le jet pack) était trop lourd », a déclaré Bulloch. « Vous le mettez, vous tenez le pistolet et vous pouviez vous voir devenir si lourd. Mais la vanité des acteurs, quand vous vous regardiez dans le miroir le matin, je me suis dit: ‘Ce costume a l’air fantastique.’ «

Le plus grand défi était de ne pas trop interpréter le personnage mystérieux, a-t-il déclaré.

«Il ne sert à rien d’agiter une arme et de dire:« Je suis Boba Fett ». C’est un peu faible », a déclaré Bulloch. « La meilleure chose à faire est de ne presque rien faire. Moins c’est mieux, vraiment. »

Bulloch a déclaré qu’il n’avait aucun problème à se souvenir du personnage de « Star Wars », malgré sa longue carrière d’acteur dans d’autres parties.

« J’ai joué Hamlet quand j’avais 17 ans et tout le monde essaie de faire Shakespeare, et c’était charmant. Les gens vous préfèrent en tant que Boba Fett, donc cela signifie qu’ils préfèrent que je porte un masque et que je ne joue pas sur scène », a déclaré Bullochs. « Mais j’ai eu une carrière formidable depuis l’âge de 12 ans, et je travaille toujours. Vous n’abandonnez jamais – cela vous abandonne. »

« Je n’oublierai jamais » Star Wars « . Vous ne pouvez pas. C’est probablement dans votre tête tous les jours », dit-il.

Contributeur: Brian Truitt