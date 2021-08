Jeremy Bamber dans une tentative effrontée de libération de prison revendiquant de «nouvelles preuves» 36 ans après les meurtres de la Maison Blanche à la ferme

Le meurtrier de EVIL, Jeremy Bamber, est convaincu qu’il sortira de prison de manière imminente – car aujourd’hui, 36 ans se sont écoulés depuis ses meurtres d’horreur.

Le tristement célèbre tueur de White House Farm a abattu cinq membres de sa famille, dont ses neveux jumeaux de six ans, lors d’un massacre de sang-froid dans la ferme d’Essex.

Le tueur tordu a toujours soutenu qu’il n’avait pas tué cinq membres de sa famille Crédit : PA

White House Farm est l’endroit où les meurtres horribles ont eu lieu, dans l’Essex Crédit : PA

Evil Bamber a d’abord trompé les flics en leur faisant croire que sa sœur Sheila était responsable Crédit : Rex

Bamber, 60 ans, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres en 1985 de ses parents adoptifs Nevill et June, de sa sœur Sheila Caffell et de ses neveux Daniel et Nicholas.

Le monstre a d’abord dupé les flics en leur faisant croire que la schizophrène Sheila avait tué sa mère, son père et ses enfants avant de retourner l’arme contre elle dans le bain de sang, il y a 36 ans aujourd’hui.

Le meurtre de masse tordu a lancé une deuxième offre légale après avoir affirmé avoir identifié huit problèmes qui prouveraient son innocence dans ce crime macabre.

Un porte-parole de la Commission de révision des affaires pénales a confirmé que son dossier avait été soumis et resterait à l’étude.

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier officiel sur le moment où cela pourrait être, Bamber s’est vanté de sa confiance qu’il sera libéré – se vantant que sa liberté est « juste au coin de la rue ».

‘RÊVE DE LIBERTÉ’

Dans une lettre, vue par le Daily Star, Bamber a déclaré: «Je sais que nous pouvons être optimistes et remplis d’espoir, qu’au cours des prochaines semaines, nous pourrons enfin espérer recevoir justice pour moi et pour ma mère et mon père.

« J’ai rêvé de ma liberté tous les jours depuis le 29 septembre 1985, peut-être que ma liberté est juste au coin de la rue. »

Il prétend qu’il y avait quelqu’un d’autre à l’extérieur qui était à l’intérieur de la maison et vivant au moment où il se tenait dehors avec des dizaines de flics.

Ses avocats ont également déclaré qu’il y avait huit motifs d’appel – dont deux appels téléphoniques qui n’avaient pas été pris en compte au moment des meurtres.

Certains prétendent également que la police d’Essex a falsifié la scène et qu’il lui était impossible de commettre les meurtres.

Bamber est derrière les barreaux depuis plus de 30 ans et s’est vanté que de nouvelles preuves le libéreront Crédit : Rex

Deux de ses victimes étaient ses neveux de six ans Daniel et Nicholas Crédit : Collecter

Bamber a déclaré qu’il y avait quelqu’un d’autre qui était vivant dans la maison au moment où il se tenait à l’extérieur de la ferme avec des dizaines de policiers.

Ses avocats pensaient également que les agents n’avaient pas pénétré dans la maison des horreurs pendant près de quatre heures, craignant que quelqu’un ne soit vivant à l’intérieur armé d’une arme à feu.

Auparavant, Bamber l’avait décrit comme « l’alibi ultime », après que les flics eurent déclaré que tout le monde était mort à la ferme à 3h30 du matin.

Parmi ses nouvelles preuves présumées figure une affirmation selon laquelle un appel au 999 a été passé depuis la maison à 6 h 09 – après que la police a estimé que tout le monde avait déjà été assassiné.

Carol Ann Lee a déjà critiqué ses affirmations, après avoir reçu des centaines de lettres du tueur.

Carol, qui a écrit un livre sur l’horrible incident, a déclaré que « rien » dans les affirmations ne la faisait douter de l’innocence de Bamber – ajoutant que les preuves n’étaient « absolument pas nouvelles ».

‘ABSURDITÉ’

Bamber a fait rejeter son appel contre ses condamnations par la Cour d’appel en 2002.

Il a également été contesté devant la Haute Cour contre le refus de la Commission de révision des affaires pénales (CCRC) de renvoyer son affaire pour un autre appel rejeté en 2012.

Mark Newby, l’avocat de Bamber, a déclaré : « M. Bamber retourne au CCRC parce qu’il a obtenu une quantité importante de nouvelles preuves pour montrer que la condamnation n’est pas sûre.

« C’est maintenant au CCRC de décider. »

Il a reçu un autre coup en mars, lorsque sa contestation devant la Haute Cour visant à le déclasser d’un détenu de catégorie A a été rejetée.

Bamber a également prévu la dramatisation populaire ITV de ses meurtres, White House Farm, qui a été diffusée l’année dernière.

Il a qualifié l’émission de « tel un non-sens » bien qu’il n’ait regardé lui-même que les bandes-annonces du drame à succès.

ITV a récemment dramatisé le bain de sang, Bamber le qualifiant de « non-sens » Crédit: ITV Press Handout

Il a tué sa mère adoptive June (à gauche) et sa sœur Sheila (à droite) Crédit : Collecter