Photo : Jeremy Allen White suit les traces d’Arnold Schwarzenegger : Source

Jeremy Allen White serait obsédé par son régime alimentaire et sa routine d’entraînement.

Avant de jouer dans le film, Griffe de ferle Ours La star aurait adopté une routine d’entraînement intense

Selon Vie et styleSelon un initié, « il a pris 18 kilos de muscle pour son rôle dans Iron Claw. »

La source a également affirmé : « Mais il lui a fallu plus d’un an d’entraînements deux fois par jour en salle de sport et un régime très extrême composé principalement de poitrine de poulet et de brocoli. »

« Il a adoré la transformation, mais il ne s’agit pas de gagner du muscle et de se relâcher ensuite », a affirmé la source, ajoutant : « Il veut le maintenir, ce qui signifie qu’il doit continuer son régime obsessionnel et son programme d’entraînement. »

Pour cette raison, Jeremy « fait 500 pompes par jour et le même nombre de tractions et d’abdos », a indiqué la source au média.

« Mais il va aussi à la salle de sport presque tous les jours et fait une routine d’haltérophilie de style bodybuilder qui rendrait Arnold Schwarzenegger fier », a même expliqué la source.

« Pour rester mince, il saute à la corde, parfois pendant 30 minutes d’affilée, ce qui peut sembler peu, mais c’est incroyablement intense », ont-ils remarqué en conclusion.