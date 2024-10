Photo : Jeremy Allen White hausse les sourcils avec l’étiquette « coureur de jupons » : Source

Jeremy Allen White serait considéré comme le plus grand coureur de jupons d’Hollywood.

Pour ceux qui ne sont pas avertis, le Ours L’acteur a eu des relations amoureuses avec plusieurs femmes de l’industrie depuis qu’il s’est séparé de son ex-épouse, Addison Timilin.

Suite à ce divorce, il est tombé amoureux de Rosalía, mais maintenant Jeremy voit Molly Gordon, selon Vie et style’est un initié.

La source a également confié : « Quand l’ex-femme de Jeremy [Addison Timlin] a demandé le divorce l’année dernière, il y a eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir s’il l’avait trompée ou non.

Ils ont également mentionné : « Il était très sur la défensive et mettait un point d’honneur à le nier et à imputer cela à son horaire de travail. »

« Mais une chose qu’il ne peut pas nier, c’est qu’il profite depuis lors pleinement de son statut de célébrité en ce qui concerne sa vie amoureuse », ont-ils répondu.

L’initié a même déclaré que cela « fait 10 mois depuis que lui et Addison ont rompu et qu’il en est déjà à sa troisième petite amie, et à chaque fois il agit comme s’il était éperdument amoureux », après quoi ils sont passés à un nouveau sujet.