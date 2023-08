Jeremy Allen White et son ex Addison Timlin se font un câlin au match de football de leur fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/PictureGroup pour FX/Shutterstock

Il semble que tout va bien entre Jérémy Allen White32 ans, et son ex-femme Addison Timlin. L’acteur et son ex ont été photographiés partageant un câlin amical alors qu’ils assistaient à l’entraînement de football de leur fille à Los Angeles, en Californie, vendredi. Ils semblaient détendus et heureux alors qu’ils portaient des tenues décontractées, y compris un t-shirt bleu, un jean et des baskets blanches pour lui, et une chemise à carreaux bleu clair et blanc sur un haut noir, un jean, des baskets blanches et une casquette marron pour elle. .

Les ex-époux, mariés de 2019 à cette année, date à laquelle ils se sont séparés en mai, partagent deux filles, dont Ezer Billie4 et Dolorès Sauvage, 2, ensemble. En plus de leur câlin, ils ont été vus tenant les filles, et les petites avaient l’air adorables dans des chemises et des bas colorés, car Jeremy a également tenu quelques sacs pendant la sortie.

La dernière sortie conjointe de Jeremy et Addison survient près d’un mois après qu’ils ont été vus passer du temps avec leurs enfants dans un parc à Los Angeles. Ils ont été photographiés en train de marcher tout en tenant les mains des filles, et même assis sur l’herbe à un moment donné, alors qu’ils regardaient avec joie eux jouent dehors. Leurs grands sourires semblaient prouver qu’ils étaient de bonne humeur.

Peu de temps après la sortie au parc, Jeremy a fait la une des journaux pour avoir été photographié en train d’embrasser un mannequin et un influenceur Ashley Moore début août. Les tourtereaux se regardaient dans les yeux alors qu’ils se tenaient sur un trottoir extérieur à LA, et semblaient absolument épris l’un de l’autre. On ne sait pas quand ils ont commencé à se voir, mais ils étaient clairement à l’aise ensemble, et le PDA pourrait indiquer que Jeremy est passé à une autre relation amoureuse.

La nouvelle romance de Jeremy fait suite à des années où il partageait l’affection du public pour Addison. En juin 2022, il s’est rendu sur Instagram pour partager un doux message d’anniversaire pour sa femme d’alors. « Superstar! Mon numéro un. C’est ton anniversaire aujourd’hui », a-t-il écrit à côté d’une photo de la beauté et de l’un de leurs enfants, que l’on peut voir ci-dessus. « Merci d’être le cadeau qui continue de donner. Merci de prendre soin de nous si nombreux. Tu es au centre de ma vie depuis si longtemps maintenant, je ne me souviens pas de grand-chose avant, j’en ai de la chance. Tu es tout mon coeur. Joyeux anniversaire. »