Jeremy Allen White, Ayo Edebiri Spar

Carmy et compagnie sont de retour dans la première bande-annonce de la saison 3 de « The Bear ». (Apparemment, il n’est pas mort de froid dans ce congélateur !)

Alors que le chef prodige, interprété par Jeremy Allen White, ouvre le nouveau restaurant aux côtés de Sydney (Ayo Edebiri) et Richie (Ebon Moss-Bachrach), ils se retrouvent à nouveau en train de s’entraîner.

« C’est une cuisine dysfonctionnelle », dit Sydney, ce à quoi Carmy et Richie répondent à l’unisson : « Montrez-moi une cuisine fonctionnelle ! »

Tous les épisodes de la comédie dramatique FX primée devraient sortir le 27 juin et seront disponibles en streaming sur Hulu.

La saison 2 de « The Bear » a vu Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) et Richie (Ebon Moss-Bachrach) travailler ensemble pour transformer leur sandwicherie en restaurant gastronomique. Le casting comprend également Lionel Boyce, Matty Matheson, Liza Colón-Zayas et Abby Elliott. La saison 2 a également présenté Jamie Lee Curtis dans le rôle de Donna Berzatto, la mère de Carmy, et comprenait des camées de John Mulaney, Sarah Paulson, Jon Bernthal, Will Poulter, Gillian Jacobs, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Sarah Ramos, Donnie Madia, Joel McHale et Alex Moffat. .

Blanc a parlé à Variété l’année dernière à propos de sa préparation pour la saison 3, déclarant : « Je sais qu’en janvier, je vais passer pas mal de temps à rencontrer des chefs. Il y aura un menu, je crois, qui sera destiné au restaurant au cours de la troisième saison. Et je sais que je vais commencer à élaborer ce menu avec différents chefs et cuisiniers et juste essayer de me préparer à faire plus de ces choses devant la caméra. Nous avons tous fait beaucoup de préparation avant la première saison. Je suis allé à l’école de cuisine et j’ai passé beaucoup de temps dans les restaurants et tout ça. Et puis, pour la deuxième saison, il s’agissait en grande partie de monter le restaurant, donc il n’y avait pas beaucoup de cuisine. Mais maintenant, dans la troisième saison, je pense que nous allons revenir à cette atmosphère de cuisine fonctionnelle que nous avions dans la première.

White a ensuite expliqué ce que c’était que de travailler avec Curtis dans la saison 2, en disant : « Elle était si excellente, si préparée. Elle a compris Donna de cette manière avant même de mettre les pieds sur le plateau. C’est une chose assez difficile à faire, même pour des acteurs aussi établis que Jamie, d’entrer dans un monde et de faire très rapidement un choix, d’étoffer un personnage et de s’intégrer dans un environnement déjà établi.

« The Bear » a été créé et produit par Christopher Storer. Les autres producteurs exécutifs incluent Joanna Calo, Matty Matheson, Hiro Murai et Josh Senior.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.