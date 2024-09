Jeremy Allen White a été vu en train d’embrasser sa co-star de « The Bear » le jour de l’anniversaire de Rosalía

Jeremy Allen Blanc se sent « sans vergogne » à l’idée d’échanger des crachats avec sa co-star de « The Bear » sur son ex-petite amie Rosalia anniversaire de … joyeusement câliné à l’actrice Molly Gordon dans de nouvelles photos.

Regardez ça… La star de « The Bear », qui a récemment remporté son deuxième Emmy Award, est vue en train d’embrasser sa petite amie à l’écran à Los Angeles mercredi. L’actrice jette ses bras autour du cou de Jeremy dans une prise de vue, tout en déposant un gros baiser de chef sur ses lèvres.

Il semblerait que le couple ait emmené sa romance en dehors du petit écran, car aucune caméra n’était en vue de ce baiser surprenant… donc, ce n’était clairement pas une scène pour la nouvelle saison de « The Bear ».

Non seulement Jeremy et Rosalía n’ont pas été photographiés ensemble depuis juillet de cette année, mais l’artiste espagnol a organisé une grande fête d’anniversaire à Paris pour son anniversaire… où l’acteur était notamment absent.

Jeremy et Rosalía étaient premier lien romantique de retour fin 2023… après avoir tous deux mis fin à des relations sérieuses. Le chanteur venait de a annulé ses fiançailles à Rauw Alejandro et la femme de l’acteur, Addison Timlinavait a demandé le divorce plus tôt dans l’année.