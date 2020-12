Jeremih a vaincu le coronavirus et a été libéré de l’hôpital.

Le rappeur, 33 ans, était auparavant sous respirateur et s’est battu pour sa vie en soins intensifs après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital il y a trois semaines.

Puis une semaine plus tard, il a été déplacé hors de l’unité de soins intensifs après avoir commencé à montrer des signes de guérison.

Il a maintenant remercié les médecins et les infirmières qui « lui ont sauvé la vie » en célébrant son droit de rentrer chez lui.

Jeremih a déclaré à TMZ: « Tout d’abord, je voudrais remercier Dieu et l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Northwestern Memorial Hospital pour m’avoir sauvé la vie. Je serai éternellement reconnaissant. »







(Image: Getty Images pour BET)



Il a ajouté: « Je voudrais également remercier ma famille et mes amis pour toutes leurs prières et leurs bons voeux. Je suis submergé de gratitude.

« Un merci spécial à Chance The Rapper, 50 Cent et Diddy pour leur amour et leur soutien. »

50 Cent avait tweeté à propos de la maladie de Jeremih, écrivant: « Priez pour mon garçon Jeremih. Il ne va pas bien. Cette merde COVID est réelle. »







(Image: Getty Images pour BET)



Jeremih a ajouté: « Je voudrais remercier tous mes fans et les gens du monde entier qui ont prié pour moi. Je deviens plus fort chaque jour et j’ai hâte de passer du temps avec mes fils. »

Jeremih, de son vrai nom Jeremy Phillip Felton, est surtout connu pour ses chansons à succès Birthday Sex et Down on Me.

Lorsqu’il a été admis en soins intensifs, sa famille a publié une déclaration selon laquelle le coronavirus avait « violemment attaqué son corps », ce qui, selon eux, était « rare pour un jeune homme de son âge sans conditions sous-jacentes ».







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



«La famille croit aux prières quotidiennes adressées à Dieu», ont-ils partagé.

«Une équipe formidable de médecins et d’infirmières l’aide à s’en sortir. Il n’est pas encore sorti du bois, mais des progrès sont en cours.

«La famille et les amis prient pour qu’il commence bientôt à respirer par lui-même et se rétablisse complètement.









«Sa famille aimerait rappeler au monde que COVID-19 est réel et ne doit pas être pris à la légère.

«De plus, il est important pour les personnes infectées de se mettre en quarantaine et d’informer leur famille et leurs amis dès que possible.

« Il n’y a pas de honte à contracter le COVID-19, et les personnes qui en sont atteintes doivent être responsables et attentionnées envers les autres. »

