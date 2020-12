Jeremih a été contraint de réapprendre à marcher après que sa brutale bataille contre le coronavirus l’ait laissé à son point le plus bas.

Le rappeur, 33 ans, était auparavant sous respirateur et s’est battu pour sa vie en soins intensifs après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital le mois dernier.

Et après avoir obtenu son congé de l’hôpital plus tôt ce mois-ci, le hitmaker du corps a expliqué à quel point le processus de récupération était difficile.

« Ce que je peux dire, c’est: mec, c’est vraiment réel », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur Sway In The Morning. « Je ne l’ai pas pris pour acquis, et à vrai dire, je suis un témoignage vivant et ambulant. »







(Image: Getty Images pour BET)



« J’étais vraiment mal pendant le dernier mois et demi pendant que j’étais là-bas. Vous savez, je ne me souviens même pas du jour où je suis entré. C’est à quel point c’était gâché », at-il ajouté.

Et en ce qui concerne les conséquences du virus mortel, Jeremih dit qu’il a dû se rappeler comment effectuer des fonctions de base telles que marcher et manger.

« J’ai dû réapprendre à marcher, à manger, tout ça », a-t-il dit, ajoutant qu’il n’avait « jamais été à l’hôpital » avant sa bataille contre le coronavirus.

« Je considère cela comme une sorte de bénédiction maintenant, aussi fou que cela puisse paraître. J’avais besoin de m’asseoir », dit-il.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Admettant qu’il ne se souvenait pas grand-chose de son passage à l’unité de soins intensifs, le chanteur a déclaré que sa mère avait pris des photos à l’hôpital pour montrer à quel point tout était grave.

«J’ai eu le tube dans la gorge pendant environ une semaine et demie», a-t-il expliqué. «J’étais vraiment, comme, dans un rêve. Et je ne vais pas mentir, je me suis réveillé environ deux fois et tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir vu une lumière blanche.

De plus, Jeremih a révélé qu’il avait également reçu un diagnostic de syndrome inflammatoire multisystémique – une condition qu’il a dit être « un cas rare de cause à effet de COVID ».









«Tous mes organes se sont enflammés», a-t-il dit. «Mon cœur s’est éteint, a cessé de battre et a commencé à battre de façon irrégulière. Mes reins sont sortis. Mon foie a commencé … à se détériorer.

« Attention, je ne savais pas ce qui se passait à l’époque. J’étais absent », at-il ajouté.

Jeremih, de son vrai nom Jeremy Phillip Felton, est surtout connu pour ses chansons à succès Birthday Sex et Down On Me.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033