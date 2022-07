Jeremiah Masoli: Redblacks QB dénonce le racisme dans la LCF après la réponse de Marino

Le quart-arrière du Rouge et Noir d’Ottawa Jeremiah Masoli s’est exprimé après le match de vendredi au cours duquel il a été grièvement blessé par le joueur de ligne défensive des Roughriders de la Saskatchewan Garrett Marino, accusant la ligue de fermer les yeux sur le racisme.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Masoli – qui devrait être absent 10 à 12 semaines – a remercié tous ceux qui ont tendu la main pour offrir leur soutien, puis est passé directement à une condamnation de l’organisation des Roughriders et de la réponse de la LCF.

“C’est triste que la haine, les attitudes racistes et les insultes raciales soient punies d’une tape sur les doigts”, a-t-il déclaré. “Un jeu pour insultes raciales n’est tout simplement pas suffisant à mon avis et j’espère que nous pourrons l’utiliser pour promouvoir la croissance et le changement pour le mieux.”

Le coup de Marino sur Masoli et ses actions ultérieures dans la foulée l’ont fait expulser du match. La LCF a par la suite imposé une suspension sans précédent de quatre matchs. Marino est suspendu deux matchs pour son coup bas dangereux, un match pour un tacle illégal d’un joueur de ligne offensive d’Ottawa et un match pour des commentaires faits sur l’héritage d’un autre joueur, ce qui viole le code de conduite de la ligue.

Il s’agit de la discipline la plus sévère imposée pour le comportement en jeu dans l’histoire de la LCF et le commissaire de la ligue, Randy Ambrosie, a déclaré qu’elle visait à envoyer un message fort.

Mais Masoli a ajouté qu’il avait déjà été victime de racisme dans la ligue et a déclaré que la LCF ne devrait pas être un endroit pour le racisme et la haine.

Il a déclaré que la LCF « a fait et continue de faire un excellent travail » avec diverses communautés à travers le Canada et que c’est quelque chose dont la LCF peut être fière, mais il a également déclaré que les commentaires de l’entraîneur des Roughriders, Craig Dickenson, montrent une inconscience des « faits sérieux qu’ils choisissent ». ignorer.”

« J’ai vu les excuses médiocres et mal informées données par l’entraîneur-chef de la Saskatchewan et aucune excuse de Garrett Marino, de l’entraîneur Dickenson ou de tout cadre de la Saskatchewan », a-t-il écrit.

«Après avoir déjà joué 12 matchs avec une expulsion précédente et deux amendes avant cet incident, il est clair que Garrett Marino ne peut pas se contrôler. Le bien-être et la sécurité des joueurs de la LCF comptent et nous ne devrions pas avoir à nous soucier de ceux qui ne peuvent pas toujours respecter les règles. »

Dickenson avait défendu Marino dans une interview, mais s’était par la suite excusé sur Twitter pour ses remarques, les qualifiant d’insensibles et hors de propos.

«J’ai tenté de défendre son personnage au milieu d’accusations selon lesquelles il aurait dit quelque chose d’insensible à la race ou à la culture en soulignant qu’il avait de nombreux amis proches qui sont noirs et une petite amie de longue date qui est également noire. Je me rends compte que ce commentaire est insensible et sans rapport avec la conversation. Je m’excuse pour ce commentaire”, a-t-il écrit.

Mais il a continué à défendre Marino, affirmant qu’il était “injustement caractérisé et puni” pour ses actions. Dans un tweet maintenant supprimé, Dickenson a également déclaré que la suspension de quatre matchs était trop sévère et il espérait que Marino ferait appel et la ferait réduire.

“Dans la LCF, nous disons que notre diversité est notre force, il ne devrait donc pas y avoir de place pour la haine raciale”, a écrit Masoli.

Masoli a terminé sa note en disant qu’il se prépare pour la chirurgie et le chemin de la guérison.