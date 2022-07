Jeremey Lalrinnunga après avoir remporté la médaille d’or au CWG 2022

Jeremy Lalrinnunga a écrit l’histoire avec une performance sensationnelle dans l’épreuve d’haltérophilie masculine de 67 kg et a remporté la 2e médaille d’or pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2022 en cours. L’haltérophile de 19 ans a dominé ses adversaires et a soulevé un poids combiné de 300 Kg en snatch, et clean and jerk.

Cependant, Jeremy était un peu mal à l’aise lors de l’épaulé-jeté lors des deuxième et troisième tentatives, mais cela ne l’a pas empêché de remporter la médaille d’or.

Lalrinnunga a commencé sa tentative d’épaulé-jeté avec un 154 kg qui l’a laissé un peu mal au dos. Cependant, avec cette portance massive, il a établi un record des Jeux avec un total de 294 kg, laissant tous les autres concurrents derrière lui.

Il a ensuite augmenté le défi lors de sa deuxième tentative, soulevant 160 kg. Il a exécuté l’acte proprement mais a été vu mal à l’aise après avoir laissé tomber la barre. Il a suivi avec une tentative de levage de 165 kg qu’il n’a pas pu terminer et a terminé avec un score total de 300.

Lors d’une conférence de presse organisée par la Sports Authority of India (SAI) et l’Indian Olympic Association (IOA), Jeremy a déclaré qu’il était ravi de l’amour que les fans lui portent après avoir remporté la médaille d’or.

« J’ai été un peu déçu de mon lift en épaulé-jeté. Mais je suis heureux de l’amour que je reçois. J’ai vraiment apprécié les fans qui sont venus me voir sur le podium », a déclaré Jeremy.

Le jeune haltérophile a en outre révélé que lors de la séance d’échauffement de l’épaulé-jeté, il avait des crampes au muscle de la cuisse, raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de soulever un poids plus lourd lors de ce tour.

“Avant l’épaulé-jeté, lors de la séance d’échauffement, j’avais des crampes au muscle de la cuisse. J’ai fait un échauffement très léger avant la manche. J’ai demandé à mes entraîneurs de m’emmener sur scène et nous avons fait quelques calculs et tenté l’ascenseur », a-t-il déclaré.

Il a en outre félicité SAI et TOPS d’avoir organisé des séances d’entraînement pour les athlètes à Birmingham un mois avant le CWG.

« J’étais très confiant de remporter la médaille d’or. SAI et TOPS ont pris les dispositions pour nous à Birmingham un mois avant les Jeux du Commonwealth. Je me suis très bien entraîné et les attentes étaient très élevées à l’intérieur. Je m’attendais à bien faire l’épaulé-jeté, mais la crampe à l’échauffement m’a un peu fait reculer », a-t-il ajouté.

