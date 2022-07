‘Jeopardy!’: Mayim Bialik et Ken Jennings continueront d’être les hôtes – National

“Péril!” tient à ses deux hôtes tout en cherchant à conquérir de nouveaux terrains, a rapporté mercredi variété.com.

Le vénérable jeu télévisé a confirmé qu’il avait signé des accords à long terme avec les deux co-animateurs actuels Mayim Bialik et Ken Jennings, qui continueront à co-animer l’émission alors que Sony Pictures Entertainment et le producteur exécutif Michael Davies prévoient d’étendre la franchise.

« Le fait est que nous avons tellement de Jeopardy ! à faire, et tant de plans pour l’avenir, que nous avons toujours su que nous aurions besoin de plusieurs hôtes pour la franchise et nous sommes tellement reconnaissants que Mayim et Ken soient intervenus et se soient mobilisés pour mettre le spectacle en position de réussir », a déclaré Davies dans une note au personnel mercredi.

LIRE LA SUITE: En chiffres – Jeopardy ! la championne Mattea Roach et son ascension vers la célébrité télévisée

Jennings sera l’hôte du lancement de la nouvelle saison de l’émission en septembre et présidera une compétition inaugurale de « seconde chance » ainsi que le tournoi des champions du programme. Son premier Bialik, quant à lui, animera “Celebrity Jeopardy!” sur ABC aux heures de grande écoute. puis prendre en charge les tâches d’hébergement du programme syndiqué en janvier. Dans le cadre du plan actuel, dit Davies, les producteurs veulent qu’elle “organise quelques nouveaux tournois ainsi que le ‘Jeopardy! National College Championship ‘et autant de semaines qu’elle peut gérer avec son autre engagement aux heures de grande écoute pour «Call Me Kat». Nous savons que vous appréciez la cohérence, nous ne renverserons donc pas constamment les hôtes et vous tiendrons informés du calendrier d’hébergement.

L’histoire continue sous la publicité

Les fans de l’émission phare pourront profiter de nouvelles extensions numériques. À partir de lundi, “Jeopardy” publiera un récapitulatif quotidien de trois minutes de l’épisode de la journée sur le site Web de l’émission, sur ses plateformes de médias sociaux et avec nos partenaires. Et des plans sont en cours pour le lancement d’un nouvel hebdomadaire “Inside Jeopardy!” podcast qui sera animé par des producteurs, dont Davies. Le nouveau programme offrira un aperçu des coulisses de l’émission, proposant des analyses de jeux, des histoires derrière la caméra, des annonces officielles et des interviews spéciales.

La solution à double hôte témoigne des ambitions derrière le vénérable jeu télévisé, qui a fait ses débuts sur NBC en 1964 avant d’évoluer vers la version actuelle en début de soirée 20 ans plus tard. “Avec tous nos plans pour ‘Jeopardy!’ – qui est plus “Jeopardy!”, pas moins, plus de versions – nous allons avoir besoin de plusieurs hôtes pour représenter l’ensemble du public, pour représenter tout le pays, afin de faire avancer cette franchise », a déclaré le producteur exécutif Michael Davies à Variety. en juin.