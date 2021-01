CNN a demandé un Jeopardy récent! champions pour partager leurs souvenirs avec Alex Trebek lors de sa dernière saison de l’émission, et leurs réponses révèlent à quel point l’esprit et l’influence de Trebek se sont étendus au-delà du podium.

« Mon souvenir préféré de mon passage sur Jeopardy! A été le message d’ouverture d’Alex lors de l’émission du jour de Thanksgiving, qui incarnait toutes les valeurs dont il parlait: l’optimisme, la compassion et l’unité. C’était un honneur d’être sur scène alors qu’il livrait cela déclaration, et sera l’une de ces choses qui me restera pour le reste de ma vie.

Dans ce jeu, la réponse correcte à Final Jeopardy! était Om, et après la fin du spectacle, Alex est venu à moi et à mes camarades concurrents (Zack et Aaron) et nous a guidés à travers un chant de Om, qui était également un moment vraiment cool et spécial.

Dans l’ensemble, même si Alex luttait visiblement un peu avec sa maladie, ce qui me démarquait le plus était qu’il aimait vraiment vraiment animer l’émission et voulait continuer à le faire aussi longtemps qu’il le pouvait. Il était de bonne humeur pendant tous mes enregistrements avec lui, et je me considère extrêmement chanceux d’avoir eu la chance de partager la scène avec un homme aussi incroyable. «

Carmela Chan

Champion 3 fois

« Alex Trebek était comme un membre de ma famille. L’une des premières émissions de télévision que je me souvienne avoir regardée était Jeopardy! Peu importe ce qui se passait dans le monde, il était la seule constante qui apparaissait tous les soirs à 7h30.

Dans chaque émission, il était parfaitement clair à quel point il tenait à la connaissance et aux anecdotes, et en tant que spectateur, on pouvait instantanément dire à quel point il s’amusait dans la série. En personne, ce sentiment a été multiplié par mille.

Dans les quatre émissions que j’ai pu enregistrer avec lui, je n’ai jamais eu la moindre idée de l’inconfort ou de la douleur qu’il a dû traverser. Il a toujours voulu faire de chaque épisode la meilleure émission, la plus amusante, et a été incroyablement gentil et généreux tout au long, pas seulement envers les candidats, mais envers son personnel, qui aimait tous clairement travailler pour lui.

Il a pris le temps de nous donner tous les mots d’encouragement, ou même parfois un faux discours d’encouragement «sévère» si nous n’avions pas misé assez. Il adorait plaisanter avec nous, et à la fin de mon premier spectacle, il s’est tourné vers nous et a dit: «Bon sang, je me suis bien amusé! J’espère que vous l’avez tous fait aussi.

En tant que concurrent et spectateur, je pense que je peux parler pour nous tous quand je dis que nous nous sommes tellement amusés à le regarder au fil des décennies et je ne peux pas le remercier assez pour toute la joie qu’il a apportée à nos vies. »

Kevin Walsh

Champion 5 fois

«J’ai été fan de l’émission pendant toute sa course et Alex est la principale raison pour laquelle j’en suis venu à la considérer comme une institution chaleureuse et accueillante. Il a frappé le ton parfait – érudit, mais accessible; clignant des yeux et ironique; et toujours clairement encourageant les concurrents à jouer hardiment et à gagner gros.

Enfin, apparaître dans la série était un rêve devenu réalité, mais interagir avec Alex a tout envoyé dans la stratosphère. Il se portait et contrôlait les jeux si facilement que vous n’auriez jamais su qu’il était malade. Un professionnel accompli, mais aussi chaleureux et encourageant. Même lorsqu’il exprimait sa déception face aux candidats qui manquaient un indice sur la géographie canadienne – comme je l’ai fait – c’était avec l’air d’un parent ou d’un enseignant qui vous soutenait, vous exhortant à faire mieux.

Les deux moments spécifiques que je porte toujours avec moi sont très petits, mais significatifs pour moi. Au cours d’un segment d’entrevue, j’ai pu provoquer un rire de sa part et faire rire Alex Trebek m’a donné l’impression de gagner un match en soi. Deuxièmement, quelques jeux après ma course, j’ai été averti de réécrire un pari en raison d’une mauvaise écriture (nerveuse). Sans même lever les yeux de son pupitre, Alex offrit un « Allez, Kevin, tu es déjà venu ici. »

Je sais que c’est loufoque, mais ces douces côtes m’ont fait sentir davantage une partie de Jeopardy! que de jouer au jeu. «

Andy Wood

Champion 4 fois

« Alex Trebek m’a le plus impressionné par son professionnalisme lorsque j’enregistrais mes épisodes. Jeopardy! Enregistre cinq épisodes par jour, ce qui est un calendrier assez exténuant, et je suis presque sûr qu’il n’y a eu qu’une seule fois dans les cinq matchs auxquels j’ai joué. quand Alex a dû relire un seul indice, et je pense que c’était uniquement parce qu’il n’aimait pas le libellé et faisait un montage à la volée.

Pendant les enregistrements, il n’a donné aucune indication qu’il n’était pas en bonne santé à 100%. Si je n’avais pas su à l’avance qu’il était malade, je ne l’aurais pas deviné à sa performance sur le plateau. Pendant les pauses publicitaires, les candidats pouvaient entendre un producteur parler avec Alex et dire en gros: « Vous savez, vous n’êtes pas obligé de faire ça … » et lui faire savoir qu’ils pouvaient s’arrêter à tout moment s’il en avait besoin. Mais il a haussé les épaules et a insisté pour que la production continue, ne faisant qu’une blague légère sur le fait de souhaiter qu’ils ne puissent enregistrer qu’un épisode par jour.

« Rétrospectivement, je suis vraiment impressionné par la façon dont il a géré les discussions d’après-match avec les trois concurrents. Cinq fois par jour, il devrait modérer ce qui devrait être une conversation très inconfortable entre une personne extrêmement heureuse et deux personnes qui le sont. probablement pas trop excité d’avoir perdu contre cette personne, et la grâce dont il a fait preuve pendant des décennies est vraiment incroyable – c’est quelque chose qui ressemble à un médecin ayant de bonnes manières de chevet. «

Kristin Hucek

Champion 3 fois

«J’avais regardé Jeopardy! Depuis mon plus jeune âge, donc apparaître dans l’émission alors qu’Alex était encore l’animateur était vraiment un rêve devenu réalité. Si pressé, j’aurais du mal à choisir quel événement était le plus mémorable: mon mariage, qui était prévue pour la même semaine, ou mon apparition Jeopardy!

Et bien sûr, la partie la plus excitante de toute l’expérience a sans aucun doute été de rencontrer Alex. Il est une telle icône culturelle et une partie intégrante du spectacle. C’était très humiliant de voir quand les caméras ont commencé à tourner que j’apparaissais dans le 8259e épisode de la série, dans sa 37e saison avec Alex comme animateur.

Il était tout aussi gentil, engageant et attentionné en personne qu’il apparaît à la télévision. Étant donné qu’ils enregistrent cinq émissions par jour, j’ai été frappé par la rapidité avec laquelle Alex a pu entrer en contact avec chaque groupe de nouveaux candidats, surtout compte tenu de ce que nous savons maintenant sur le stade avancé de sa maladie.

J’ai également été frappé de voir à quel point il est perfectionniste – il passe en revue les réponses et les questions de chaque jeu comme s’il s’agissait d’un script, prenant des notes pour lui-même sur la prononciation de chacun des mots pour s’assurer qu’il a dit chacun d’eux correctement. .

Son dévouement et sa passion claire pour son travail étaient inspirants à témoigner. Et bien que je sois triste de son décès et triste pour les nombreux candidats et le public qui ne le feront plus l’expérience de l’animation, je suis heureux qu’il ait pu faire ce qu’il a aimé jusqu’à la toute fin. Que nous pourrions tous être si chanceux! «