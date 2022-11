‘Jeopardy!” Ken Jennings mystifie les fans avec une possible implication dans une autre grande émission de télévision

Quels sont les fans confus?

“Péril!” l’animateur Ken Jennings a perdu son audience sur Twitter après avoir partagé son implication présumée dans une autre grande émission de télévision.

L’homme de 48 ans a écrit: “J’étais entraîneur de dialecte sur Rings of Power et ce fut l’un des emplois les plus difficiles de ma vie.”

Les utilisateurs sociaux ont été perplexes face à la déclaration, se demandant si Jennings était honnête ou taquinait ses abonnés à propos de travailler sur l’émission à succès d’Amazon Prime.

Une personne a répondu au candidat devenu hôte : “Attendez vraiment ?” tandis qu’un autre a écrit “Wow ! C’est vraiment cool !”

Une autre personne a semblé amusée par le commentaire de Jenning, écrivant “Tu es mon héros”.

En 2017, Amazon et Jeff Bezos ont acheté les droits de télévision de la franchise “Le Seigneur des anneaux” et ont sorti l’émission “Le Seigneur des anneaux : anneaux de pouvoir” en septembre 2022.

Dans son tweet, Jennings poursuit en disant qu’il a aidé les gens à faire leur discours pour l’émission, “apprenant aux gens à parler régulièrement mais à dire” Morgoth “vraiment bizarre.” Cependant, nulle part sur l’IMDB de Jennings ou de l’émission, cela ne lui attribue le mérite d’être impliqué dans le projet.

Avant d’être nommé co-animateur du jeu télévisé avec l’actrice Mayim Bialik, Jennings a régné avec succès sur “Jeopardy!” en tant que concurrent, apparaissant dans 75 épisodes d’affilée tout au long de 2004.