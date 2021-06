J’entre dans la prochaine phase de ma vie – et toi aussi

Nos vies sont composé de phases. Nous sommes des enfants, nous sommes des adolescents, nous sommes des adultes. Nous allons à l’école et ensuite diplômés. Nous changeons de travail. Certains d’entre nous se marient ou ont des enfants. Nous déménageons.

Lorsque des changements majeurs se produisent dans nos vies, il est facile de ressentir un avant et un après définitif, une démarcation qui sépare une phase de notre vie de la suivante. le pandémie était comme ça. Un diplôme, un déménagement, un bébé sont d’autres grands changements qui tracent une ligne dans les sables proverbiaux du temps.

En ce moment je sens ma vie changer. Nous ne sommes pas encore proches de la période « post-pandémique » dans le monde, mais j’ai commencé à faire référence à cette période comme « post-vaccination » pour moi-même et pour d’autres qui expérimentent une liberté retrouvée après avoir pris nos photos. Mon agenda se remplit, à court et à long terme. Mon travail change, à mesure que les films arrivent dans les salles, les publicistes organisent des événements en personne et nos lecteurs aspirent à de nouveaux contenus. En interne, je change aussi. Je peux me sentir envie un nouveau type de thérapie, après un an axé sur la parole et le travail émotionnel, je suis prêt pour quelque chose de plus axé sur les solutions, comme la thérapie cognitivo-comportementale.

Alors que nous sortons de nos quarantaines, voyons des êtres chers, rencontrons des étrangers et vivons de nouvelles expériences, nous sommes toutes les personnes fondamentalement nouvelles, changé par la pandémie de manière commune et unique. C’est excitant et effrayant, mais je suis confiant dans notre capacité d’adaptation.

COVID a changé le monde pour toujours. Il est trop tôt pour dire exactement comment.

Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir le changement après avoir lu cette histoire de Rébecca Roi, l’un de nos reporters du réseau USA TODAY.

Il y a un sentiment dans l’air peut-être mieux décrit comme un cahier impeccable et de nouvelles chaussures le premier jour d’école. Ou la maison fraîchement nettoyée. Ou l’horloge sonnant minuit le soir du Nouvel An. Un sentiment de nouveau départ. Les gens sont aux prises avec ce à quoi ressemble l’avenir à une époque où les choses reviennent à la normale et ne seront plus jamais les mêmes.

Nous appelons cela rafraîchissant, bien que difficile. Les historiens appellent cela la fin d’un « événement perturbateur de masse ».

Gary Darden, professeur agrégé d’histoire et président du Département des sciences sociales et d’histoire de l’Université Fairleigh Dickinson, définit un événement perturbateur de masse comme « quelque chose qui se déroule sur une longue période et a un impact profond sur la vie de presque tous les Américains ».

Aux États-Unis, nous pouvons désigner la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression et la grippe espagnole comme des événements perturbateurs de masse, qui sont différents, selon Darden, des catastrophes ponctuelles comme le 11 septembre ou même la guerre en Afghanistan, car il n’y a pas eu de brouillon.

Après presque chaque « MDE », nous pouvons voir un changement culturel.

La grippe espagnole et la Première Guerre mondiale, par exemple, sont les raisons pour lesquelles votre salle de bain est carrelée. Sortant à la fois d’une guerre où les soldats conscrits vivaient dans la saleté et d’une pandémie effrayante et mortelle, une réinitialisation culturelle s’est produite, a déclaré Darden. Et c’est ainsi qu’a commencé l’essor des salles de bains carrelées, des cuisines au sol en linoléum et des cadres de lit en métal dans les chambres d’enfants.

« Vous pouvez arroser le métal et les carreaux d’eau de javel ou de vinaigre », a déclaré Darden. « Les surfaces en tissu ou en bois ne sont pas aussi faciles à nettoyer. »

Il est trop tôt pour dire quels seront les effets à long terme de la pandémie sur notre culture – ce que les futurs historiens regarderont en arrière et jugeront comme le changement causé par COVID-19. Mais beaucoup ont des théories.

Darden pense que les masques sont là pour rester – pas pour un usage quotidien, mais pendant les saisons de grippe ou en cas de maladie.

« Pendant des années avant la pandémie, nous voyions des gens dans les pays asiatiques porter des masques pendant la saison de la grippe. Je pense que la plupart des Américains ont levé les yeux au ciel », a déclaré Darden. « Mais maintenant, l’idée de savoir que j’ai un rhume ou que je suis malade, je n’oserais pas aller à l’épicerie. Je ne veux pas être responsable d’avoir donné une maladie à quelqu’un d’autre.

Lire l’histoire complète ici.

Lectures d’aujourd’hui

Jesse Tyler Ferguson s’est fait retirer un « peu de cancer de la peau ». Voici ce que vous devez savoir sur SPF.

C’est le 35e anniversaire de « Ferris Bueller’s Day Off », si vous pouvez le croire. Je me suis demandé, pourrait-il vraiment prendre un jour de congé en 2021 ?

Je me suis demandé, Juste à temps pour Fête des pères ce mois-ci, notre USA TODAY Network Storyteller’s Project partage des histoires et des expériences sur la paternité. Vérifiez-le ici .

ce mois-ci, notre partage des histoires et des expériences sur la paternité. Vérifiez-le . Il fait chaud ici, mais vous n’aurez pas à dépenser une fortune pour rester au frais, espérons-le. Notre équipe Money a des conseils pour réduire votre facture de climatisation cet été sans bouillir dans votre maison.

sans bouillir dans votre maison. Notre nouvelle chroniqueuse en santé mentale Sara Kuburic, une thérapeute spécialisée dans l’identité, les relations et les traumatismes moraux, offre ses conseils aux Le prince Harry et la duchesse Meghan et d’autres parents sur la façon de s’adapter à la vie avec un nouveau bébé.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Deux chiots spéciaux se joignent à nous pour le bulletin d’aujourd’hui.

« C’est Gracie à gauche et son grand-père Jax à droite », explique la propriétaire Liz Levesque. « Ils sont inséparables et adorent s’emparer de mon fauteuil inclinable chaque fois qu’ils en ont l’occasion. »