Jenson Button : l’ancien champion du monde de F1 dit qu’il serait « plus craintif » contre Max Verstappen que Lewis Hamilton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jenson Button donne son avis sur les derniers commentaires de Lewis Hamilton sur les partenaires de conduite de Max Verstappen, ainsi que sur l’avenir de Lando Norris.

Jenson Button donne son avis sur les derniers commentaires de Lewis Hamilton sur les partenaires de conduite de Max Verstappen, ainsi que sur l’avenir de Lando Norris.

Jenson Button a révélé qu’il serait « plus craintif » contre Max Verstappen plutôt que contre Lewis Hamilton.

Button a été nommé lorsque Hamilton a dit Ciel Italie que tous ses coéquipiers ont été plus forts que ceux de Verstappen au cours de leurs carrières respectives en Formule 1.

Hamilton et Button ont été coéquipiers ensemble de 2010 à 2012 chez McLaren et ce dernier a dominé son coéquipier au cours des trois saisons.

« Je pense que Lewis a eu des coéquipiers très coriaces. Mais, pour moi, j’aurais plus peur d’affronter Max dans la même voiture », a déclaré Button. Actualités Sky Sports.

« Je pense que c’est parce que la voiture est conçue autour de son style, ou qu’il peut conduire une voiture qu’Adrian Newey lui donne. Adrian Newey lui donne une voiture qui dit ‘c’est la voiture la plus rapide du monde. Si vous enlevez l’appui avant , ça ira plus lentement mais ce sera plus facile à conduire ».

« Et Max dit ‘c’est vrai, je dois conduire comme tu as construit cette voiture et je dois la conduire aussi bien que possible’. Je pense qu’il est très bon dans ce domaine et je pense que beaucoup de pilotes ont du mal à rivaliser avec ça. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se demande si Max Verstappen aurait une quelconque importance pour établir un nouveau record de 10 victoires consécutives en Grand Prix. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se demande si Max Verstappen aurait une quelconque importance pour établir un nouveau record de 10 victoires consécutives en Grand Prix.

« Ce sont tous des pilotes incroyables – les meilleurs au monde. Et certains des meilleurs que nous ayons jamais vus en F1. J’aurais aimé qu’il y ait plus de compétition à l’avant entre Max, Lewis et Fernando. Ce sont les trois qui me démarquent. » .

« Mais ce n’est pas ainsi en F1. C’est une course à la technologie et Red Bull, fair-play envers eux, ils font un meilleur travail en ce moment. »

Lewis Hamilton et Max Verstappen, coéquipiers en F1 Lewis Hamilton Max Verstappen Fernando Alonso (2007) Carlos Sainz (2015-16) Heikki Kovalainen (2008-2009) Daniel Ricciardo (2016-2018) Bouton Jenson (2010-2012) Pierre Gasly (2019) Nico Rosberg (2013-2016) Alex Albon (2019-2020) Valtteri Bottas (2017-2021) Sergio Pérez (2021-présent) George Russell (2022-présent)

Bouton : Norris devra peut-être chercher ailleurs

Un futur coéquipier de Verstappen pourrait être Lando Norris, car le pilote britannique a déjà eu des discussions avec Red Bull pour rejoindre l’équipe.

Verstappen, qui vise une 11e victoire consécutive en Grand Prix ce week-end à Singapour, a également déclaré que les deux hommes avaient « parlé » d’être coéquipiers.

Le contrat de Norris chez McLaren expire fin 2025 et Button pense que le joueur de 23 ans doit réfléchir à ses options.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après que Lando Norris ait brisé le trophée de Max Verstappen au GP de Hongrie, revenez sur ses précédentes célébrations de bouteilles sur le podium. Après que Lando Norris ait brisé le trophée de Max Verstappen au GP de Hongrie, revenez sur ses précédentes célébrations de bouteilles sur le podium.

« Le problème est qu’il faut battre les meilleurs pour être champion du monde. Quand j’ai quitté Brawn, je me suis dit ‘Je dois aller chez McLaren parce que je dois courir contre Lewis Hamilton’, qui était considéré comme le meilleur », a déclaré Button. .

« Je pense que c’est ce qu’il doit décider de ce qu’il doit faire. S’il est intelligent, il choisira une voiture qui convient à son style. Je pense que nous avons vu de nombreux pilotes que la Red Bull ne convient pas à beaucoup de pilotes, à part de Max, donc ce n’est pas une décision facile pour lui.

« Ce n’est pas un gars qui peut gagner maintenant et ne le fera probablement pas l’année prochaine non plus. Donc, il doit chercher ailleurs pour 2025, ou il fait confiance à McLaren. Ils ont gagné des courses, ils ont remporté des championnats et cela peut revenir. » autour.

« Tant qu’il peut voir l’avenir et penser qu’ils sont dans une bonne position en tant qu’équipe et que cela lui donne confiance, restez-y. Sinon, allez combattre Max Verstappen dans sa propre équipe. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg révèle le défi physique extrême auquel les pilotes sont confrontés lors d’un week-end de course à Singapour. S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg révèle le défi physique extrême auquel les pilotes sont confrontés lors d’un week-end de course à Singapour.

Calendrier en direct du GP de Singapour de Sky Sports F1

vendredi 15 septembre

10h : Singapour GP Practice One (début de la séance à 22h30)

13h45 : Deuxième entraînement du GP de Singapour (la séance commence à 14h)

15h30 : Le Salon F1

samedi 16 septembre

10h15 : Essais 3 du GP de Singapour (début de la séance à 10h30)

13h00 : préparation des qualifications du GP de Singapour

14h00 : Qualifications du GP de Singapour

15h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 17 septembre

23h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP de Singapour

13h : LE GRAND PRIX DE SINGAPOUR

15h00 : Drapeau à damier : réaction du GP de Singapour

16h : Le carnet de Ted

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment