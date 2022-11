Jenson Button “étonné” par la dispute de Max Verstappen avec son coéquipier de Red Bull Sergio Perez

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur “Any Driven Monday”, Jenson Button a donné son point de vue sur le différend entre Max Verstappen et Sergio Perez et estime que le possible manque de communication de l’équipe de Red Bull pourrait s’être mis dans cette position.

Jenson Button dit qu’il a été “stupéfait” par les pilotes de Red Bull échangeant des messages radio furieux après que Max Verstappen ait refusé de permettre à Sergio Perez de le dépasser dans le dernier tour du Grand Prix de Sao Paulo.

Un Perez en colère a suggéré “cela montre qui il est vraiment” en réaction à Verstappen lui refusant une voie claire vers la P6 dans le dernier tour et entravant à son tour les chances de ses coéquipiers de terminer deuxième du championnat des pilotes.

En refusant de laisser passer Perez, le champion consécutif Verstappen avait insisté sur la radio de l’équipe “J’ai donné mes raisons”, indiquant apparemment des discussions antérieures avec Red Bull avant la course.

L’ancien champion de F1 Jenson Button pense que le joueur de 25 ans a raté une occasion facile de repartir sous un jour positif.

“Je suis plus étonné par le commentaire de Checo, j’adore ça, ‘montre qui il est vraiment'”, a déclaré Button sur Tous les lundis conduits. “C’est délicat parce que nous n’en entendons qu’un côté, nous n’entendons pas quelles sont ses raisons.

“Cela ne passe pas bien, et quand vous entendez ses commentaires disant” non, je ne le laisse pas passer, j’ai mes raisons “, si nous n’entendons pas les raisons pour lesquelles nous pensons que Max est égoïste, il est ne pas penser à l’équipe ou à son coéquipier.

“J’ai vu quelque chose dans les médias, je ne sais pas si c’est factuel, mais je pense qu’il était très contrarié par les qualifications du Grand Prix de Monaco où Checo s’est retrouvé dans le mur.

“C’est peut-être pour cette raison qu’il ne voulait pas céder la place à Checo parce que cela a nui à sa qualification à Monaco et peut-être pensait-il que Checo avait trouvé le mur plus facilement qu’il n’aurait dû.”

Le chef de Red Bull, Christian Horner, a déclaré après la course que l’équipe donnerait la priorité à la deuxième place de Perez lors de la finale d’Abu Dhabi ce week-end.

“Max aurait pu si bien s’en sortir, le champion du monde laissant passer son coéquipier pour pouvoir se battre pour la deuxième place du championnat”, a ajouté Button.

“Vous devez demander à Red Bull, s’ils en ont discuté au préalable comme l’a dit Max, alors pourquoi lui demandent-ils de le faire pendant la course ?

“On a l’impression qu’ils n’en ont pas discuté correctement avant le week-end de course en tant qu’équipe et cela semble être un problème plus important, il semble que Red Bull se soit mis dans cette situation qui est définitivement un marketing négatif.

“C’est vraiment dommage car, comme je le dis, cela aurait pu être une fin de course parfaite. L’erreur en début de course avec Lewis était un incident que nous ne voulions pas voir, mais sortir et dire ‘ici vous allez Checo, voici quelques points et maintenant vous êtes deuxième du championnat, nous allons terminer premier et deuxième », c’est génial.

“Mais cette histoire n’est pas l’histoire que nous avons.”