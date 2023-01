Jenson Brooksby se rallie à Auckland

Jenson Brooksby a perdu un set mais a riposté pour battre l’Italien Fabio Fognini 6-7 (2), 6-1, 6-3 au premier tour de l’ASB Classic lundi à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Brooksby a mené le premier set 5-3 avant que Fognini ne se rallie pour forcer un bris d’égalité. Fognini a remporté six points consécutifs pour remporter ce set, mais à partir de là, tout était Brooksby, qui a terminé le match avec six as et a sauvé six des huit points de rupture tout en convertissant six des 14.

Brooksby affrontera l’Argentin Diego Schwartzman, numéro 3, au deuxième tour de la mise au point de l’Open d’Australie.

Le Belge David Goffin a battu la cinquième tête de série Alexander Bublik du Kazakhstan 6-3, 6-4, et JJ Wolf a battu la huitième tête de série Adrian Mannarino de France 6-4, 7-6 (4). Les Français Constant Lestienne et Richard Gasquet ont également remporté des matchs.

Adélaïde International

Mackenzie McDonald a tiré huit as et a surpris la cinquième tête de série Daniel Evans, de Grande-Bretagne, 7-5, 7-5 au premier tour en Australie.

McDonald a remporté 29 des 40 points de premier service (72,5%) et a converti cinq des huit opportunités de balles de break afin de dépasser Evans.

Dans un match opposant des jokers australiens, Thanasi Kokkinakis a survécu à Alexei Popyrin 6-0, 6-7 (5), 7-5. La sixième tête de série Miomir Kecmanovic de Serbie, la septième tête de série Alejandro Davidovich Fokina d’Espagne et le Britannique Jack Draper ont également gagné lundi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)