« J’enseigne l’argent à mes enfants en ne leur donnant pas d’argent »

Jim Cramer, hôte de « Mad Money » et Investing Club de CNBC, dit que la plus grande leçon qu’il a enseignée à ses propres enfants est d’être autonome avec l’argent. Cramer a quatre enfants adultes – dont deux filles, une belle-fille et un beau-fils – dans la vingtaine et au début de la trentaine.

Malgré sa richesse, il s’attend à ce que ses enfants aient des finances distinctes et vivent selon leurs moyens. Cela signifie qu’il n’achètera pas d’actions ou ne prendra pas de décisions d’investissement en leur nom.

« Donner de l’argent à mes propres enfants et ensuite les faire investir – mauvaise idée », dit Cramer. Il préfère laisser ses enfants prendre leurs propres décisions d’investissement avec leur propre argent, plutôt que de recevoir une aumône de sa part.

Sans un intérêt personnel dans leur investissement, cela ne signifiera rien pour eux « si ce n’est pas le leur », dit-il.