Jens Lehmann fait face à une évaluation psychiatrique devant un tribunal allemand

L’ancien gardien légendaire d’Arsenal, Jens Lehmann, va subir une évaluation psychiatrique en Allemagne. La star à la retraite, aujourd’hui âgée de 53 ans, a été impliquée dans de nombreuses situations étranges ces dernières années. Par conséquent, IMAGE affirme qu’un tribunal allemand a convoqué Lehmann pour qu’il subisse des tests concernant un trouble de la personnalité antisociale.

L’avocat de Lehmann, le Dr Adam Ahmed, a révélé la nouvelle vendredi. « Un tribunal voit la nécessité d’obtenir une expertise psychiatrique et l’ordonne afin de vérifier la culpabilité », a affirmé Ahmed. « Ces actions (de Lehmann) suggèrent un diagnostic suspect de trouble de la personnalité antisociale, dans lequel la personne concernée a peu d’empathie pour les autres et méprise souvent les règles et les normes. »

Jens Lehmann fait face à une évaluation psychiatrique après plusieurs accusations

Le média allemand rapporte que Lehmann fait face à plusieurs accusations criminelles de la part du bureau du procureur. Cela inclut l’endommagement présumé d’une poutre de toit sur le garage d’un voisin en 2022 à l’aide d’une tronçonneuse. Lehmann a effectué les rénovations non désirées de sa maison parce que le garage lui bloquait la vue sur un lac voisin.

Parallèlement à la destruction de la maison de son voisin, Lehmann a également l’habitude d’éviter de payer le stationnement. Le parquet affirme que l’ancien gardien de but a évité à plusieurs reprises les frais de stationnement à l’aéroport de Munich. Lehmann se glisserait derrière les portes, directement derrière d’autres clients payants.

Les autorités affirment que Lehmann a garé sa Porsche hybride sur une borne de recharge de l’aéroport pendant deux jours. Les frais de stationnement et de recharge étaient censés être d’environ 200 $ au total. Néanmoins, l’international allemand à la retraite a filé sans payer les frais. Cela s’est produit à au moins deux reprises.

L’ancienne star a nié les accusations précédentes

Lehmann a également été confronté à des allégations d’insultes et de fraude dans le passé. Le gardien de but a cependant depuis nié ces accusations. « Les allégations portées contre moi ne sont pas vraies. Les dégâts, comme toujours, sont d’énormes dommages à la réputation et au mépris de la vie privée », a déclaré Lehmann sur les réseaux sociaux.

S’il est reconnu coupable, Lehmann risque une lourde amende, ainsi qu’une suspension de son permis. Le gardien de but a déjà disputé près de 800 matchs de clubs seniors avec Arsenal, le Borussia Dortmund, Schalke et d’autres. Lehmann a également récolté 61 sélections avec l’équipe nationale d’Allemagne.

