Bébé à bord!

Au cours de l’épisode du jeudi 10 décembre de Tard dans la nuit avec Seth Meyers, actrice Jenny Slate a annoncé sa grossesse de la manière la plus adorable. Au cours de l’entretien, elle a commencé à expliquer comment elle et sa fiancée Ben Shattuck a lancé la quarantaine avec une «nuit romantique d’être ensemble».

« Et puis, j’ai fait ce que tout le monde a fait. Je me suis en quelque sorte accroupi et cuit beaucoup de pain », a expliqué la star de Venom. «Mais je veux juste dire, je pense – je pense que j’ai peut-être cuit trop de pain ou mangé trop de pain. Dis-moi, Seth.

Elle se lève ensuite et fait pivoter la caméra vers le bas pour révéler son énorme ventre rond. Hôte Seth Meyers a ri, « Oh ouais, c’est beaucoup de glucides. »

Jenny a continué à montrer sa bosse en riant, « C’est différent. C’est différent. Je me sens différent. Comment se sont passés les neuf derniers mois?