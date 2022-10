Jenny Ryan de The Chase étourdit les fans alors qu’elle montre un soutien-gorge en robe plongeante aux NTA

JENNY Ryan a stupéfié les fans en montrant son soutien-gorge sur le tapis rouge des National Television Awards.

Des visages familiers du monde de la télévision se sont rendus au stade de Wembley jeudi soir pour célébrer le meilleur de 2022 sur petit écran.

Jenny Ryan a coiffé ses cheveux en vagues élégantes et avait l’air prêt pour le tapis rouge[/caption]

La renarde a flashé son soutien-gorge alors qu’elle posait pour des photos aux National Television Awards[/caption]

Parmi ceux repérés aux NTA se trouvaient les stars de l’émission à succès d’ITV The Chase, animée par Bradley Walsh.

Et sur le tapis rouge, la favorite Jenny avait l’air méconnaissable après avoir abandonné sa ruche rouge à l’écran pour un look beaucoup plus glamour.

En arrivant sur les lieux, The Vixen a souri pour les caméras et a salué les fans alors qu’elle portait une superbe robe à paillettes multicolores avec un décolleté très dramatique.

La robe éblouissante arborait une série de tourbillons de paillettes rouges, bleues et vertes et comportait de longues manches flottantes qui se resserraient au poignet.

Pendant ce temps, la robe comportait également un col en V extrême que Jenny utilisait pour montrer son soutien-gorge en dentelle noire en dessous.

Pour compléter le look dynamique, la femme de 40 ans portait un collier rouge et une paire de bottes de motard noires contrastantes.

Des mondes loin de sa ruche signature, Jenny, qui avait auparavant choqué les fans en devenant blonde, portait ses mèches auburn dans une partie latérale ondulée et arborait une lèvre rouge classique.

Ceux qui regardaient à la maison, en particulier les fans de The Chase, ont été époustouflés par son apparence.

S’adressant à Twitter, une personne a jailli: “Jenny Ryan est absolument magnifique aux National Television Awards de ce soir!”





Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a déclaré: “Je dois dire que ma reine, Jenny Ryan, a l’air très bien aux NTA de ce soir …”

Alors qu’un troisième a tweeté Jenny directement elle-même et a dit: “J’ai adoré ta robe aux NTA – tu étais incroyable!”

The Chase est diffusé en semaine à partir de 17h sur ITV.

