Jenny Ryan de Chase laisse les fans s’évanouir dans une robe en soie plongeante alors qu’elle se dirige vers une soirée glamour

Jenny Ryan de THE Chase a laissé les fans évanouis à cause de sa récente publication sur les réseaux sociaux.

La star d’ITV était magnifique alors qu’elle assistait avec style à une comédie musicale du West End.

Jenny a assisté à la soirée de presse musicale de Sunset Boulevard avec style avec une voiture vintage et a été vue posant avec la drag star La Voix dans une récente publication sur Instagram.

Elle rayonnait devant la caméra avec un visage maquillé comprenant un rouge à lèvres rouge vif, vêtue d’une longue robe verte soyeuse qui complimentait sa silhouette naturelle et courbée.

La star de Chase a sous-titré le message : « Voyager avec style avec @lavoixtheshow !#SunsetBoulvevard #OutOut. »

La personne qui a fourni la voiture à Jenny a répondu : « C’était avec plaisir ! Vous étiez tous les deux fabuleux ! »

Les fans se sont extasiés sur elle dans les commentaires alors que l’un d’entre eux disait : « robe magnifique ».

Un autre a ajouté : « Oh mon Dieu, cette robe. »

Un troisième utilisateur a fait écho : « C’est magnifique dans cette robe ! » avec plusieurs autres affichant des yeux amoureux.

Jenny, qui a joué dans Celebrity X Factor, aime les comédies musicales et, en été, elle était elle-même sur scène.

Lors d’une interview sur Loose Women, elle a un jour parlé de sa performance.

Elle a révélé qu’elle prendrait une petite pause de The Chase pour présenter son spectacle, Out of the Box, au Gilded Baloon à Édimbourg du 19 au 28 août.

Sunset Boulevard, le favori musical avec Nicole Scherzinger, est actuellement en salles pour une durée limitée.

