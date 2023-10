JENNY Powell a stupéfié les fans alors qu’elle se déshabillait pour se baigner dans un lac.

L’homme de 55 ans était incroyable dans un maillot de bain moulant.

Instagram

Jenny Powell de Big Brother a séduit en maillot de bain au bord du lac[/caption]

Instagram

La star de la télé était tout sourire dans le lac[/caption]

Jenny a posé une tempête au bord de l’eau avec un adorable chien debout devant elle.

Une autre vidéo la montrait marchant de l’arrière vers le lac avant de partir nager.

Jenny a sous-titré la publication Instagram : « Trouvez les choses simples qui vous rendent heureux dans la nature et profitez au maximum de ces journées ensoleillées.

« Et peut-être prendre la pose ( chihuahuas @peggyincolours facultatif ! ) où est ton endroit heureux à l’extérieur ? »

Beaucoup se sont précipités vers la section commentaires pour louer son look incroyable.

L’un d’eux a écrit : « La beauté là-bas est toujours une rose anglaise époustouflante. »

Un autre a déclaré : « Ça a l’air génial. »

«Magnifique», a simplement ajouté un troisième.

Le mois dernier, Jenny a révélé qu’elle commençait un « travail normal » totalement différent de sa carrière de présentatrice.

La star de la télévision devenait professeur de yoga qualifié.

«J’ai tergiversé, délibéré et finalement appuyé sur le bouton et je me suis engagée à commencer ma formation d’enseignement du yoga en ligne», a déclaré Jenny.

Elle a ajouté : « Je suis technophobe et la cinquantaine, certains diront que j’ai laissé les choses un peu tard mais je dis nonooooon !

« Nous sommes une génération de femmes différentes de celles qui nous ont précédés, nous sommes autonomes et prêtes à faire de notre seconde moitié la meilleure.

« Les gars et les filles, peu importe ce que vous avez reporté, soyez honnête sur ce qui vous arrête et imaginez CE sentiment une fois qu’il a été atteint. »

En août dernier, Jenny a montré sa beauté anti-âge en montrant ses jambes dans un short court.

La star était présente au Rewind Festival à Henley-on-Thames.

Partageant de magnifiques clichés sur Instagram, Jenny a écrit dans sa légende : « Retour sur @rewindfestival avec @greatesthitsuk.

« Une célébration de la musique et des bons moments des années 1980… c’était tellement spécial, et tout cela est dû aux artistes emblématiques les plus étonnants d’une génération qui savent juste ce que veut la foule, un acte de classe.

« Merci Rewind et j’ai tellement de chance de jouer les meilleurs morceaux des années 80 et plus encore dans mes émissions de petit-déjeuner du week-end @greatesthitsuk, quel est votre meilleur morceau des années 80 ? Faites-le-moi savoir .. et je partagerai le mien aussi

(Ma chemise en jean vient de @lawandcostores .. ).»

Instagram

Jenny s’est baignée dans le lac[/caption]