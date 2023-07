Jenny Powell, 55 ans et sa fille, 22 ans, « ressemblent plus à des sœurs », disent les fans alors qu’ils publient des vacances éclair à Paris

JENNY Powell et sa fille ont été qualifiées de « sœurs » par les fans lors de leur voyage éclair à Paris.

Jenny, 55 ans, et sa fille de 22 ans ont été stupéfaites par une série de photos partagées sur les réseaux sociaux.

Jenny Powell et sa fille ont été qualifiées de « sœurs » par les fans lors de leur voyage éclair à Paris

Le duo mère et fille a profité d'un voyage de 36 heures à Paris

Le duo mère et fille a posé suivant l’un à l’autre en profitant de Paris en 36 heures.

Jenny portait ses mèches sombres dans un look ébouriffé, et sa fille a affiché un sourire à côté d’elle, toujours aussi glamour.

« Maman et sa fille à Paris pour 36h ! J’ai hâte d’accueillir les Global Search Awards à Paris demain », a écrit Jenny.

Les fans se sont précipités vers les commentaires pour leur dire à quel point ils se ressemblaient, avec une personne écrivant: « Comme des sœurs », avec un emoji en forme de cœur.

Une seconde a déclaré: « Omg Jenny, elle est passée d’une belle petite fille polie à une superbe jeune femme – tout comme sa maman. »

Un troisième a ajouté: « Deux beautés si cela ne vous dérange pas que je le dise. »

La star de la télévision Jenny partage rarement des photos avec sa magnifique fille, et les fans étaient ravis de les voir ensemble.

Elle a ajouté: « En attendant, quelques heures pour profiter au maximum de Montmartre, la maison de Picasso, de Van Gogh et de l’inspiration pure de jeunes artistes comme Connie .. et moi pour être honnête, Dieu, j’aimerais pouvoir peindre. »

En plus du beau selfie, Jenny a également posté une photo dans un bistrot en train de déjeuner avec sa fille.

Elle a également partagé des clichés ensoleillés d’eux explorant Paris.

Plus tôt ce mois-ci, Jenny a admis qu’elle se moquait que les gens la jugent parce qu’elle s’était fait refaire les seins.

Discutant de l’opération qu’elle a subie, Jenny a déclaré au magazine Closer : « J’ai fait refaire mes seins et je me fiche que les gens me jugent pour ça. Je les ai fait faire à la suggestion de ma mère il y a plus de 15 ans quand c’était à la mode.

« J’avais fini d’allaiter et j’avais perdu du poids et ils étaient un peu affaissés. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle n’avait rien fait à son visage, mais ne l’a pas exclu pour le avenir.

