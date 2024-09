Jenny Mollen se souvient du moment où elle a évité une fête de Sean « Diddy » Combs au milieu de son arrestation

Jenny Mollen se souvient avoir évité l’une des soirées « bizarres » de Sean « Diddy » Combs alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Au milieu des nouvelles de son arrestation pour trafic sexuel, l’actrice a partagé une anecdote sur Instagram à l’époque où elle a rencontré le magnat du rap en difficulté et il l’a invitée à une fête.

« J’étais à San Diego et un type est venu et m’a dit : « Mon patron veut te rencontrer » », a-t-elle déclaré avant de décrire qu’elle portait une « chemise en coton rouge brique boutonnée, un jean hideux » et des mocassins.

Jenny Mollen a raconté avoir été invitée à une fête par Sean « Diddy » Combs il y a 26 ans. jennymollen/Instagram

L’actrice a affirmé avoir rencontré le rappeur après qu’il ait envoyé son videur pour lui parler. Jenny Mollen/Instagram

Mollen avait 19 ans à l’époque. Jenny Mollen/Instagram

« Il ne dégage aucune impression de sexe », a souligné l’homme de 45 ans. « Il ressemble à un gros type qui ressemble à un videur. »

Cependant, lorsqu’elle a rencontré Combs, Mollen a décrit qu’il était « très petit » et qu’il portait « une sorte de manteau de fourrure qui ressemblait à une tenue vibrante ».

« Il tend la main et me serre la main. Il avait les plus petites mains que j’aie jamais senties, pas comme celles de Lazlo », a-t-elle commenté, comparant leur taille à celle de son fils de 7 ans, Lazlo.

Mollen, qui est mariée à Jason Biggs, a expliqué que Combs avait les « plus petites » mains. Jason Biggs/Instagram

Son histoire survient juste une semaine après l’arrestation de Diddy pour trafic sexuel. Getty Images

« Peut-être comme une main d’enfant de 12 ans », Podcasteur « La troisième roue avec Jenny Mollen » — qui est mariée à Jason Biggs, la star d' »American Pie », a précisé avant d’ajouter qu’il l’avait ensuite invitée dans sa chambre pour une fête.

Elle a cependant refusé son invitation.

« Les gars, est-ce que j’aurais été en colère ? » demanda-t-elle avant d’éclater de rire. « Est-ce que j’aurais été capturée dans sa chambre ? […] et y aurait-il des images de moi à ce jour dans une sorte de folie exploiteuse ?

« Je suis si heureuse de ne pas y être allée. »

Il est accusé d’avoir contraint des femmes à participer à des soirées « Freak Off ». Getty Images pour Sean « Diddy » Combs

Les autorités ont trouvé 1 000 bouteilles de lubrifiant à son domicile. Getty Images

Son histoire survient une semaine après que Combs, 54 ans, ait été arrêtée sous trois chefs d’accusation : complot de racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport à des fins de prostitution.

Il est actuellement détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, à New York, après s’être vu refuser une libération sous caution.

Selon les documents judiciaires, les fédéraux ont découvert des preuves troublantes, notamment 1 000 bouteilles de lubrifiant et des armes, lors d’une descente dans ses différents domiciles en mars.

« Vers mars 2024, lors de perquisitions aux résidences de Combs à Miami, en Floride, et à Los Angeles, en Californie, les forces de l’ordre ont saisi diverses fournitures Freak Off, notamment des stupéfiants et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant », peut-on lire dans le document.

« Tu me manqueras » a nié les accusations. Getty Images

Il risque jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable. AFP via Getty Images

Les procureurs affirment que le rappeur « I’ll Be Missing You » a « abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

Il a également été frappé par plus d’une douzaine de poursuites judiciaires de la part de plusieurs personnes, dont son ex-petite amie Cassie, qui l’a accusé de viol, d’agression sexuelle et de violence domestique.

Il a plaidé non coupable des accusations et a nié les allégations formulées dans les poursuites.

S’il est reconnu coupable, Combs risque au moins 15 ans de prison.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.