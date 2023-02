Jenny McCarthy surprend Donnie Wahlberg en recouvrant sa maison de décorations de la Saint-Valentin : “Elle m’a encore eu”

Jenny McCarthy est allée au-delà pour rendre la Saint-Valentin spéciale pour son mari Donnie Wahlberg.

L’actrice de 50 ans a surpris le chanteur de 53 ans en recouvrant le salon de son appartement de ballons rouges en forme de cœur et de décorations de la Saint-Valentin.

“Allez… allez… allez”, pouvait-on entendre dire Wahlberg alors qu’il faisait tourner la caméra autour de la pièce dans une vidéo qu’il a partagée sur son histoire Instagram mardi. Il a tourné la caméra pour filmer les chiens du couple et leur a demandé avec espièglerie : “C’est vous qui avez fait ça ou c’est votre mère ?”

“Elle m’a encore eu!” l’alun de “Band of Brothers” a écrit sur le clip, ajoutant “Je t’aime ma Valentine pour toujours” et marquant McCarthy.

Selon le magazine People, Wahlberg vit dans un appartement du New Jersey lorsqu’il tourne sa série télévisée à succès “Blue Bloods”.

JENNY MCCARTHY ET DONNIE WAHLBERG RENOUVELENT VŒUX DE MARIAGE À L’OCCASION DE 7 ANS

Le natif de Boston avait également prévu une douce surprise pour la Saint-Valentin pour McCarthy. Il a partagé une autre vidéo dans laquelle une caméra filmait une pièce vide apparemment avant une réunion Zoom.

« Donnie Wahlberg ! on pouvait entendre l’ancien mannequin de Playboy dire joyeusement hors caméra.

“Oui?” il a demandé à quoi elle a répondu: “Tu es tellement fou!”

“Pourquoi?” Walberg a répondu.

McCarthy est ensuite entré dans le cadre tenant un bouquet de ballons géants en or et rose alors que les deux éclataient de rire.

“Tu es tellement fou”, a-t-elle répété en montrant le bouquet et en souriant à la caméra.

“Je t’aime,” dit-il.

“Je t’aime tellement”, a répondu McCarthy.

Wahlberg a écrit sur le clip : “Elle pensait qu’on avait une réunion zoom jusqu’à ce que… je l’aie de nouveau !”

“N’arrêtez jamais d’aimer”, a-t-il ajouté.

McCarthy a également partagé un hommage de la Saint-Valentin à son épouse sur sa propre histoire Instagram.

La star de “Scream 3” a posté une photo des deux dansant à leur mariage tandis que des cœurs et des flèches animés volaient autour d’eux.

“Joyeuse Saint-Valentin à mon seul et unique. Tu es l’amour et la lumière de ma vie”, a écrit McCarthy sur le clip.

Le membre fondateur de New Kids on the Block et le juge “Masked Singer” ont commencé à se fréquenter en juillet 2014 et se sont mariés en août 2014. Le couple renouvelle ses vœux de mariage chaque année à l’occasion de son anniversaire.

En janvier 2021, Wahlberg a dévoilé son lien avec Fox News Digital, partageant que les deux abordent leur mariage de la même manière qu’ils font leur travail.

“C’est comme ça que nous sommes. Nous nous référons toujours l’un à l’autre. Et j’apprécie ce que vous avez dit sur le fait que nous soyons un couple qui réussit, en particulier à Hollywood, mais nous ne nous considérons pas comme un couple hollywoodien”, a expliqué Wahlberg avant d’exposer son indiquer.

“Nous ne vivons pas à Hollywood. Vous savez, nous ne pensons pas vraiment que nous sommes Hollywood. Nous pensons juste que nous sommes de vraies personnes. Je veux dire, j’ai grandi… nous avons tous les deux grandi de très pauvres catholiques irlandais – elle dans le Midwest, moi sur la côte Est. Nous vivons dans le Midwest. Sa famille est toujours là-bas, ma famille est toujours là-bas sur la côte Est. Et, vous savez, Hollywood est juste là où nous devons aller travailler parfois.

La star de “Blue Bloods” a poursuivi: “Je ne pense pas que nous nous considérions comme Hollywood ou comme faisant partie d’Hollywood au sens traditionnel. Je pense que nous ne sommes que des artistes qui divertissent. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous vivons dans le Midwest. , vous savez. Nous nous sommes engagés à être ensemble pour le reste de nos vies et à élever nos enfants dans un environnement très… dans un environnement dans lequel nous avons grandi. Et ce n’est pas vraiment Hollywood.”

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.