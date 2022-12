Jenny McCarthy et Donnie Wahlberg se mettent nus pour la nouvelle campagne de la marque de beauté : “Fun to bare it all”

Jenny McCarthy et Donnie Wahlberg n’ont aucun problème à tout dévoiler.

Jenny, 50 ans, et son mari Donnie, 53 ans, sont apparus nus pour la marque de beauté de l’ancienne Playmate, Formless Beauty. La société de cosmétiques lance une collection nue de brillants à lèvres, ce qui a déclenché la campagne risquée.

“C’était amusant de tout dévoiler avec mon mari pour ce tournage”, a expliqué McCarthy au magazine People. “J’ai définitivement un faible pour la torréfaction des châtaignes et les gros paquets ornés de rubans rouges.”

Le frère aîné de Mark Wahlberg a partagé qu’il était heureux de participer à la séance photo alors qu’il était “en forme”.

“J’adore m’amuser avec Jenny, et elle m’a demandé juste avant que ‘New Kids Donnie en forme’ ne devienne un ‘Donnie ‘Blue Bloods’ qui mange des beignets’, alors le timing était parfait”, a-t-il partagé.

McCarthy a annoncé le lancement de sa marque de cosmétiques l’année dernière. Sa dernière collection de brillants à lèvres s’appuie sur la sortie initiale de trois teintes en 2021 et de deux autres plus tôt cette année.

Le couple a dédicacé 2 000 de leur annonce de vacances nues pour les clients lève-tôt. Chaque achat fait également participer le client à un tirage au sort pour gagner un appel FaceTime de Jenny et Donnie le jour de Noël.

Le membre fondateur de New Kids on the Block a rencontré le panéliste “Masked Singer” en jouant à un jeu d’action ou vérité des années avant leur mariage en 2014.

En janvier 2021, Wahlberg a discuté de son lien avec McCarthy et Fox News Digital, partageant que les deux abordent leur mariage de la même manière qu’ils font leur travail.

“C’est comme ça que nous sommes. Nous nous référons toujours l’un à l’autre. Et j’apprécie ce que vous avez dit sur le fait que nous soyons un couple qui réussit, en particulier à Hollywood, mais nous ne nous considérons pas comme un couple hollywoodien”, a expliqué Wahlberg avant d’exposer son indiquer.

“Nous ne vivons pas à Hollywood. Vous savez, nous ne pensons pas vraiment que nous sommes Hollywood. Nous pensons juste que nous sommes de vraies personnes. Je veux dire, j’ai grandi… nous avons tous les deux grandi de très pauvres catholiques irlandais – elle dans le Midwest, moi sur la côte Est. Nous vivons dans le Midwest. Sa famille est toujours là-bas, ma famille est toujours là-bas sur la côte Est. Et, vous savez, Hollywood est juste là où nous devons aller travailler parfois.

La star de “Blue Bloods” a poursuivi: “Je ne pense pas que nous nous considérions comme Hollywood ou comme faisant partie d’Hollywood au sens traditionnel. Je pense que nous ne sommes que des artistes qui divertissent. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous vivons dans le Midwest. , vous savez. Nous nous sommes engagés à être ensemble pour le reste de nos vies et à élever nos enfants dans un environnement très… dans un environnement dans lequel nous avons grandi. Et ce n’est pas vraiment Hollywood.”