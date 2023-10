Jenny McCarthy et Donnie Wahlberg gardent leur mariage « épicé » avec des « chambres sexy » et des renouvellements de vœux

Jenny McCarthy et son mari, Donnie Wahlberg, membre fondateur de New Kids on the Block, ont quelques secrets pour maintenir leur mariage de près de dix ans.

« Se respecter les uns les autres, communiquer les uns avec les autres, être amis les uns des autres. Trouver des rendez-vous en amoureux et faire le travail », a déclaré McCarthy à Fox News Digital.

« Vous connaissez ce dicton… votre partenaire est votre meilleur professeur. C’est vraiment vrai. Tout ce sur quoi vous devez travailler ressortira dans votre relation. Et nous étions tous les deux toujours disposés et toujours disposés à faire le travail lorsque les choses se présentent. Et c’est vraiment ça qui fait toute la différence dans le monde. »

McCarthy et Wahlberg ont commencé à se fréquenter en juillet 2013 et se sont mariés en août 2014. Wahlberg a deux fils de son précédent mariage et McCarthy a un fils, Evan, issu d’un précédent mariage.

Le couple renouvelle ses vœux de mariage chaque année à l’occasion de son anniversaire.

En 2022, Wahlberg a publié un article sur la tradition sur Instagram, écrivant : « Certaines personnes demandent « pourquoi renouvelez-vous vos vœux chaque année ? ». Ce sont généralement les mêmes personnes qui demandent également « comment faites-vous pour garder votre mariage si nouveau ? «

McCarthy a une réponse à la question : rechercher du temps privé pour maman et papa afin de garder les choses « épicées ».

« Il s’agirait de trouver des pièces que vous pouvez transformer en pièces sexy et interdites à vos enfants », a déclaré McCarthy.

« Donc, vous disposez d’un espace sûr et calme où aller toujours, pour être romantiques, que ce soit un placard, un sauna ou le garage. Trouvez l’endroit où vous pouvez passer du temps calme et ininterrompu, surtout si vous avez des enfants. « .

L’ancienne mannequin Playboy de 50 ans est tout aussi disciplinée dans d’autres domaines de sa vie, comme maintenir sa santé et sa forme physique.

« J’adore la nourriture. Vous ne pouvez pas m’enlever le Chicago. J’adore manger », a déclaré McCarthy. « Mais vous devez équilibrer cela avec l’entraînement et ce que vous mangez. » Donc c’est juste un petit peu, vous savez, de vous réveiller les jours où vous ne voulez pas le faire et de le faire. »

McCarthy est une femme occupée, entre son travail sur « The Masked Singer », sa marque de beauté Formless Beauty et sa relation avec Wahlberg et leur famille recomposée.

Cependant, elle a hâte de faire encore plus de sa vie.

« Je regarde la vie comme une toile vierge et je veux y mettre autant de peinture que possible », a-t-elle déclaré. « Je veux apprendre le plus possible. »

« Je veux encore faire beaucoup de travail philanthropique, comme je veux construire des communautés pour les jeunes adultes autistes », a-t-elle ajouté. Evan, le fils de McCarthy, âgé de 21 ans, a reçu un diagnostic d’autisme à l’âge de 2 ans, et la star a été un défenseur infatigable de la recherche et du soutien.

McCarthy souhaite également étendre sa marque de beauté Formless et se concentrer sur « les ingrédients purs du maquillage et se débarrasser des toxines ».

« Quand je mourrai, je veux me demander ‘Qu’est-ce que je laisse derrière moi ?’ Je laisse derrière moi une entreprise de beauté qui a vraiment l’intégrité et qui s’y tient pour que son maquillage reste propre », a-t-elle déclaré.