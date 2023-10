Dans les jours qui ont suivi le décès de l’actrice bien-aimée Suzanne Somers, nombre de ses pairs ont partagé leur profonde tristesse, reconnaissant l’énorme impact que l’actrice a eu sur le monde et à Hollywood.

Jenny McCarthy, qui jouait autrefois le rôle de la fille de la défunte star à la télévision, n’est pas différente, déclarant à Fox News Digital que l’impact de Somers est gravé en elle pour toujours.

« Suzanne m’a inculqué la puissante leçon selon laquelle les stéréotypes sont censés être brisés. À Hollywood, elle a fait irruption sur la scène en tant qu’actrice comique attachante et magnifique de notre époque. Elle a embrassé sans crainte son côté maladroit et a affronté le formidable titans d’Hollywood et de Big Pharma avec un courage inébranlable », a partagé McCarthy.

ALAN HAMEL, LE MARI DE SUZANNE SOMERS, A DONNÉ SON POÈME D’AMOUR ROMANTIQUE DES HEURES AVANT SA MORT

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Son influence sur moi a été profonde. J’ai dévoré ses 26 livres, qui démontraient sans équivoque sa profonde vocation à inspirer d’innombrables femmes à harmoniser la médecine alternative avec les soins de santé modernes. C’est une mission qui résonne profondément dans ma propre vie. »

Somers a lutté contre le cancer du sein pendant plus de deux décennies. Elle a succombé à son combat à l’âge de 76 ans.

« Suzanne était entourée d’elle mari aimant Alan , son fils Bruce et sa famille immédiate. Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’ont beaucoup aimée », a déclaré dimanche un représentant de Somers à Fox News Digital. « Un enterrement familial privé aura lieu cette semaine, avec un mémorial. à suivre le mois prochain. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

McCarthy a déjà partagé un hommage émouvant sur Instagram après la mort de Somers, écrire en partie« J’ai perdu une amie aujourd’hui… Elle m’a tellement appris et je serai toujours reconnaissant pour sa gentillesse, son mentorat et son sens de l’humour qui ont touché tant d’entre nous. Tu nous manqueras. »

Dans son message, McCarthy a inclus des photos des deux femmes sur le plateau de « The Jenny McCarthy Show », qui, selon McCartney, sont ses plus beaux souvenirs avec Somers.

« Bien qu’il existe d’innombrables souvenirs parmi lesquels choisir, celui qui occupe à jamais une place spéciale dans mon cœur est son interprétation inoubliable de Chrissy Snow dans le rôle de ma mère à l’écran… à l’époque de mes sketches sur MTV. Sa performance était un véritable joyau, et elle reste, maintenant et pour toujours, un trésor national irremplaçable », a déclaré McCarthy.

Connue pour son interprétation originale de Chrissy Snow dans l’émission télévisée à succès « Three’s Company », Somers a été licenciée après avoir demandé à être payée plus d’argent. Après quatre saisons, Somers a demandé une augmentation de salaire de 30 000 $ à 150 000 $ par épisode, ce qui était comparable au salaire de sa co-star John Ritter. À la place, elle a été exclue du programme.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À ce jour, McCarthy reconnaît le sacrifice que Somers a fait en tant que femme défendant ses intérêts. « Je reste profondément attristé par la décision prise par « Three’s Company » de se séparer de l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, tout cela au nom de « donner l’exemple » en exigeant l’égalité salariale. Cet incident s’est produit en 1980, mais malheureusement, de telles injustices persistent à ce jour. Suzanne est finalement sortie victorieuse, remportant le succès au cours de chaque décennie suivante. Sa détermination inébranlable et sa position résolue ont servi de phare, ouvrant la voie à d’autres prêts à tout risquer pour réclamer la reconnaissance et l’indemnisation qu’ils avaient. méritent à juste titre », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« En général, quand on rencontre une bombe à Hollywood, l’adoration n’est pas la première pensée qui nous vient à l’esprit. Il est facile de ressentir une pointe d’envie face à quelqu’un qui apparaît aussi divin qu’une déesse, et il est indéniable que Suzanne dégageait une allure surnaturelle », a poursuivi McCarthy en faisant l’éloge de la défunte star. « Cependant, elle a brisé le stéréotype, prouvant que la beauté pouvait coexister avec l’humour, le charme et une personnalité profondément attachante. »

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport.