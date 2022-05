Jenny Johnson, PDG de Franklin Templeton, déclare que la gestion active est payante en période de volatilité extrême

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la newsletter Delivering Alpha.)

Avec 1 500 milliards de dollars d’actifs, Franklin Templeton fait partie des 10 meilleurs gestionnaires d’actifs américains et continue de croître. Au cours des dernières années, la société a acquis le gestionnaire d’actifs Legg Mason, le fournisseur d’indices personnalisés O’Shaughnessy Asset Management et l’investisseur secondaire en capital-investissement Lexington Partners, entre autres. La présidente et chef de la direction, Jenny Johnson, dit que cela ne s’arrête pas là. Elle se concentre sur des acquisitions ciblées dans le domaine de la technologie et des alternatives pour combler les lacunes des produits dans les activités de Franklin Templeton.

Johnson s’est entretenue avec le bulletin d’information Delivering Alpha de CNBC dans une interview exclusive où elle a également discuté de la stratégie de gestion active de l’entreprise et a plaidé en faveur de la mise en œuvre de la technologie blockchain.

(Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté. Voir ci-dessus pour la vidéo complète.)

Leslie Picker : Je veux lancer les choses sur le front macro, car il y a beaucoup de questions là-bas. Avec un tel point d’inflexion de l’inflation et de la politique monétaire pour l’investissement factoriel, la volatilité, que voyez-vous actuellement dans votre vaste portefeuille diversifié ?

Jenny Johnson : Cela ne fait aucun doute, c’est une période difficile. Et je dirais que la bonne nouvelle, c’est qu’en période de grande volatilité, la gestion active est payante. Et nous sommes vraiment une gestion active – 1,5 trillion – vraiment une gestion active. Donc, c’est dans des moments comme ceux-ci que vous trouvez de la valeur. Je pense que le défi est qu’il y a beaucoup de signaux mitigés. Vous avez les vents contraires évidents de l’inflation. La hausse de 50 points de base de la Fed a été la plus élevée en 20 ans et nous en envisageons quelques autres à venir. Je pense qu’ils ont indiqué aujourd’hui que nous sommes probablement [looking at] deux autres augmentations, peut-être même trois, puis faites une pause. Donc, vous allez avoir cette grande hausse des taux, que vous avez avec la guerre en Ukraine. J’étais à la conférence Milken la semaine dernière et la partie effrayante de cela était en quelque sorte le message était que le meilleur scénario est presque une guerre gelée, ce qui signifie que vous allez avoir un impact sur les prix de l’énergie pendant une longue période. de temps. L’approvisionnement alimentaire va être un autre vent contraire. Et puis bien sûr, nous avons le verrouillage de la Chine et la politique zéro COVID qui affecte la chaîne d’approvisionnement. Ce sont donc vos gros vents contraires.

Et puis le vent arrière est [the] les consommateurs sont encore assez avides, probablement plus avides qu’ils ne l’étaient avant la COVID. Alors c’est bien. Vous avez les grands vents arrière de la démographie en Asie, vous avez l’innovation technologique. Et donc, pour être honnête, ce que je dis aux gens, c’est qu’il est plus facile de nager avec la marée, la façon dont elle coule. Donc, trouvez des domaines où il y a des opportunités, des choses comme lorsque les gens font de la délocalisation de la chaîne d’approvisionnement, en essayant de comprendre où il y a des opportunités là-bas. Je pense que l’innovation technologique, je pense que les choses autour de la génomique sont vraiment impressionnantes. Je pense aux choses autour de l’agriculture de précision, car les gens essaient de mieux contrôler leur chaîne d’approvisionnement alimentaire, comme nous le voyons. Maintenant, ce n’est pas dans l’immédiat. Cela va demander des investissements, mais je pense qu’il faut aller là où se trouvent les opportunités. Je pense que le Web 3.0 est une autre grande opportunité.

Cueilleur: Je suis curieux de savoir ce que vous voyez en ce qui concerne les flux en ce moment, compte tenu de tous ces facteurs de confusion qui affectent l’investissement en ce moment. Voyez-vous un plus grand intérêt pour les produits actifs ou voyez-vous plus d’intérêt pour le passif où les gens veulent juste en quelque sorte sortir de la marée, payer des frais moins élevés, puis revenir en quelque sorte sur le marché peut-être dans quelques années environ et tu vois comment c’est fait ?

Johnson : Je pense que les flux sont en baisse dans tous les domaines. Je pense que ce que nous avons vu, c’est que les actifs surpassent davantage. Une partie de cela est que vous regardez simplement le changement. Je veux dire, le NASDAQ a baissé plus de deux fois plus que le Dow Jones, donc, en quelque sorte, votre changement de croissance de la valeur… mais je pense que dans l’ensemble, les gens sont nerveux. Et donc, vous voyez des gens se retenir du côté des titres à revenu fixe. Vous voyez des gens faire des prêts bancaires, à taux variable, de courte durée, parce qu’ils savent que les taux vont monter et évidemment c’est une période vraiment difficile pour les titres à revenu fixe. Donc, dans la mesure où ils peuvent rester, gardez de la flexibilité. Le crédit compte vraiment maintenant. Des entreprises qui ont de bons bilans, de bons flux de trésorerie. Encore une fois, c’est pourquoi je pense que vous ne voyez pas autant le Dow Jones baisser parce qu’il s’agit généralement d’actions plus axées sur la valeur.

Cueilleur: Franklin a également été assez avide, achetant récemment Legg Mason, un grand gestionnaire d’actifs achetant d’autres gestionnaires d’actifs alternatifs, un fonds quantitatif récemment. Que pensez-vous de la conclusion d’accords dans l’environnement actuel par rapport au renforcement de certaines capacités ? Et comptez-vous faire d’autres acquisitions à l’avenir ?

Johnson : Nous avons été très clairs sur notre stratégie d’acquisition, qui consiste à vraiment trouver des produits qui remplissent des créneaux de produits particuliers dont nous avions besoin. Maintenant, nous sommes très concentrés sur les marchés alternatifs. Ils prévoient qu’environ 15% ou 16% des actifs au cours des deux prochaines années dans le secteur de la gestion d’actifs proviendront d’alternatives, mais encore 46% des revenus. Donc, c’est un endroit important pour nous et aujourd’hui, nous avons 210 milliards de dollars, nous sommes l’un des 10 meilleurs gestionnaires d’alternatives. Mais le défi est là, vous avez besoin de produits mondiaux. Donc, si vous avez, par exemple, un gestionnaire immobilier qui se concentre uniquement sur les États-Unis, il est difficile de vendre cela en Europe. Donc, s’il y a des lacunes dans les produits, nous les comblerons. Nous avons déjà dit très clairement que nous voulons continuer à développer notre activité de gestion de patrimoine, la fiducie fiduciaire. Et donc, comme nous avons des acquisitions complémentaires, cela aura du sens là-bas. Et puis finalement, la Fintech perturbe beaucoup notre business et donc on fait des investissements, parfois juste des investissements, parfois des acquisitions dans des produits technologiques. O’Shaughnessy Asset Management a un produit appelé Canvas, qui est une indexation directe très efficace sur le plan fiscal. Nous pensons qu’il y a beaucoup de croissance là-bas. Et donc, nous avons vraiment fait cette acquisition pour cette plate-forme technologique.

Cueilleur: Je veux me concentrer sur ce que vous faites dans l’espace alternatif en ce moment parce qu’une grande partie de l’histoire de Franklin Templeton, environ 75 ans, a été dans l’espace des fonds communs de placement, au service de l’investisseur de détail. Et maintenant, vous avez plus de 200 milliards de dollars d’alternatives, qui cherchent simplement à pénétrer l’espace de vente au détail, mais ne l’ont pas encore fait à grande échelle. Voyez-vous cela comme l’avenir? Est-ce quelque chose que vous cherchez à faire avec des alternatives, alors que vous cherchez à développer cette partie de votre entreprise ?

Johnson : Je dis que mon grand-père s’est lancé dans le commerce des fonds communs de placement parce que la personne moyenne ne pouvait pas participer aux marchés boursiers. Vous parlez dans les années 20. Et ils ne pouvaient pas participer aux marchés boursiers, alors les gens ont eu l’idée de mettre de l’argent en commun et de leur permettre d’investir. Eh bien, aujourd’hui, nous avons la moitié du nombre d’actions publiques que nous avions depuis 2000 et il y a cinq fois plus d’entreprises soutenues par du capital-investissement. Ainsi, ce nombre est passé d’environ 1 700 à 8 500 et les actions publiques sont passées d’environ 6 500 à 3 300. Donc, juste à partir d’un univers investissable, il est vraiment, vraiment important de pouvoir avoir accès à des alternatives et je ne pense pas que la tendance change. Et puis je – si vous regardez vraiment les choses, les entreprises attendent beaucoup plus longtemps pour entrer en bourse, ce qui signifie qu’une grande partie de cette opportunité de croissance au cours de ces premières années n’est saisie que sur les marchés privés.

En fait, nous nous sommes lancés dans le secteur du capital-risque parce que notre équipe d’actions de croissance de Franklin examinait les transactions et observait que les entreprises attendaient tellement plus longtemps pour entrer en bourse qu’elles pouvaient allouer jusqu’à 15 % d’un fonds commun de placement à des actifs illiquides. Alors, ils ont commencé à se lancer dans une entreprise en phase avancée et ont finalement dit, eh bien, en fait, nous sommes situés au cœur de la Silicon Valley, nous devrions en fait lancer nos propres fonds de capital-risque. Donc, nous sommes dans cet espace, parce que nous pensons – et soit dit en passant, le crédit est le même. Vous ne voyez pas les banques prêter de la même manière, car il y a de plus en plus de réglementation sur le capital lié à leur portefeuille de prêts. Donc, vous voyez cette grande prolifération, non seulement des types de prêts commerciaux et d’entreprise qui sont consentis sur les marchés du crédit privé, mais vous voyez en fait sur les prêts directs à la consommation. Donc, vous devez être capable – nous devons nous considérer comme trouvant toutes les opportunités d’investissement et les apportant de manière responsable à nos clients. Le fait est que les produits alternatifs ont un grand – ils sont très illiquides, vous devez donc déterminer de manière responsable comment vous allez les livrer au canal des alternatives.

Cueilleur: Dans une récente interview, vous avez dit que si vous aviez 20 ans et que vous pouviez recommencer à zéro dans n’importe quelle entreprise, vous construiriez quelque chose qui tire parti de l’écosystème de la blockchain. J’ai trouvé cela fascinant, et je veux juste vous demander pourquoi. Et étant donné que vous avez déjà atteint le sommet de l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde, comment voyez-vous la blockchain fonctionner et fonctionner dans l’espace de gestion d’actifs traditionnel.

Johnson : J’aime dire que Bitcoin est la plus grande distraction de la plus grande perturbation qui se produit dans les services financiers et d’autres industries. Parce que c’est – tant de conversations se terminent [is this] monnaie comme le Bitcoin, va-t-elle avoir sa place ou pas ? Et c’est – il y a une excellente discussion à avoir là-bas, mais en fait, le plus intéressant [question] est, que peut faire cette technologie? Et si vous pensez à ce que fait la blockchain, cela crée de la confiance. Si vous pensez à ce que sont les services financiers, les transactions entre personnes sont des transactions qui nécessitent des intermédiaires pour prouver la confiance, une société de titre qui, disons, vous en êtes réellement propriétaire. Eh bien, la blockchain peut éliminer un grand nombre de ces intermédiaires, rapprocher les acheteurs et les vendeurs et réduire le coût d’une transaction. Dès que vous pouvez réduire le coût de transaction, vous pouvez fractionner les actifs à un niveau beaucoup plus élevé. Ainsi, par exemple, vous pouvez imaginer prendre l’Empire State Building, le vendre à un million de personnes, tout le monde a un jeton. Et si je veux te vendre, Leslie, je n’ai pas besoin d’aller à la société de titres. Tout est intégré dans ce contrat intelligent. Donc, je pense que la blockchain va libérer une grande partie du type d’illiquidité bloquée dans différents types d’actifs.

Deuxièmement, je pense que ce type de propriété – il y a des gens qui l’utilisent – une fois que vous avez le jeton, vous pouvez en fait créer un programme de fidélité. Donc, vous voyez déjà des équipes sportives, où elles vendent, disons, une partie de l’équipe et ce qu’elles font vraiment, c’est créer une loyauté. Imaginez, vous pourriez avoir des réunions spéciales d’entraîneurs, ou sur le marché NFT, des artistes exploitant le jeton à un, valident que cette œuvre d’art est réellement originale et authentique, mais ils en tirent également parti là où seuls ceux qui possèdent le jeton peuvent ensuite ces rencontres individuelles avec des artistes. Donc, c’est vraiment une voie intéressante. Je pense que cela réduit considérablement certains des coûts de l’entreprise, mais cela libère également ce désir d’une sorte de lien social.