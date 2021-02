Un propriétaire de fleuriste du Texas accusé d’avoir participé à l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis a été autorisé à faire un voyage au Mexique par un juge fédéral.

Le juge de district américain Trevor McFadden a déclaré dans l’ordonnance faisant droit à la demande de voyage de Jenny Cudd plus tard ce mois-ci que ni son officier des services préliminaires ni les procureurs ne se sont opposés à la demande. Il a également noté qu’elle n’avait pas d’antécédents criminels et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle présentait un risque de fuite ou qu’elle représentait un danger pour les autres.

Les avocats de Cudd, propriétaire de Jenny’s Flowers à Midland, au Texas, ont demandé la bénédiction du tribunal pour qu’elle se rende à Riviera Maya au Mexique du 18 au 21 février pour une «retraite de liaison professionnelle» prépayée avec ses employés et leurs conjoints en février 1 dépôt au tribunal. Ils ont dit que le voyage était prépayé et planifié avant l’émeute du Capitole.

Cudd est en liberté provisoire après avoir été initialement inculpé de deux délits, y compris entrer dans un immeuble fédéral sans autorisation et avoir une conduite désordonnée.

Un grand jury fédéral l’a inculpée mercredi pour ces deux chefs d’accusation et trois chefs d’accusation supplémentaires: obstruction à une procédure officielle, conduite désordonnée dans le Capitole et défilé, manifestation ou piquetage dans le bâtiment.

Dans les conditions de sa libération, Cudd n’est pas autorisée à se rendre à Washington à moins que ce ne soit pour une comparution devant le tribunal ou une réunion avec ses avocats ou un agent des services préliminaires. Elle n’est pas autorisée à voyager en dehors du Texas et les voyages internationaux doivent être approuvés par un juge.

Cudd, un ancien candidat à la mairie de Midland, a été l’un des nombreux à avoir confirmé sa participation à l’émeute sur les réseaux sociaux, déclarant dans une vidéo Facebook: «J’étais ici aujourd’hui le 6 janvier lorsque la nouvelle révolution a commencé au Capitole.

Le FBI a déclaré que ses vidéos et photos l’ont placée dans le Capitole pendant l’émeute.

Après un discours du président de l’époque, Donald Trump devant la Maison Blanche, des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole, avec l’intention d’empêcher le vice-président Mike Pence et le Congrès de confirmer le vote du collège électoral déclarant Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle de 2020.

Sur la vidéo, Cudd a déclaré: « Tout cela est brut, et je vais jurer. Je suis tellement fou (explétif), je ne peux même pas voir clairement, et mon cœur se brise pour mon pays. »

La vidéo virale a attiré une attention négative pour son entreprise florale. Son magasin était inondé de dizaines de critiques d’une étoile dans lesquelles elle était qualifiée de traître et de terroriste domestique, ainsi que de photos d’elle à l’intérieur du Capitole.

D’autres qui ont participé à l’émeute ont été licenciés de leur travail. Et d’autres entreprises ont été affectées par la «culture d’annulation» et les critiques négatives à la suite de l’émeute de janvier. Plusieurs détaillants prévoient d’arrêter de vendre les produits MyPillow et le fondateur et PDG Mike Lindell a été définitivement banni de Twitter.

Le compte Twitter de la société MyPillow a également été suspendu définitivement cette semaine.

Contribuant: Jayme Deerwester, USA TODAY; Presse associée

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko