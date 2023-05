Jenny Craig en faillite, fermera ses activités aux États-Unis au Canada

Après 40 ans d’activité, la chaîne de perte de poids Jenny Craig a annoncé sa fermeture aux États-Unis, au Canada et peut-être dans plusieurs autres marchés à travers le monde.

Des informations sur la disparition de la chaîne sont apparues pour la première fois la semaine dernière, alors que la chaîne s’efforçait de trouver de l’argent pour couvrir un paiement de dette imminent et avertissait le personnel des licenciements majeurs à venir.

L’entreprise – qui propose des repas pré-préparés et des cours de coaching à des millions de personnes essayant de perdre du poids – compte environ 500 franchises aux États-Unis et au Canada, et plus dans le monde.

Il a été fondé par l’entrepreneur américain Jenny Craig dans les années 1970, mais a changé de mains à plusieurs reprises au fil des ans.

Sa vente la plus récente remonte à 2019, lorsqu’elle a été achetée par la société de capital-investissement HIG Capital pour un montant non divulgué.

REGARDER | Jenny Craig fait faillite :

La chaîne d’amaigrissement Jenny Craig déclare faillite La chaîne de perte de poids Jenny Craig a confirmé ce qui circulait depuis des jours : elle déclare faillite et ferme ses activités au Canada et aux États-Unis. Jenny Craig.

Les efforts de la chaîne pour redresser son activité se sont avérés vains car la chaîne a déposé des documents auprès des tribunaux de faillite aux États-Unis et au Canada ces derniers jours.

« Merci à notre fidèle famille Jenny », indique un avis sur le site Web de l’entreprise. « C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons la fermeture de notre entreprise. »

Cette décision signifie qu’à compter d’aujourd’hui, toutes les activités de la chaîne ont cessé. Toute livraison de nourriture prévue a été annulée, de même que toutes les commandes de séances de coaching et de vente de marchandises.

Les documents judiciaires canadiens suggèrent que la chaîne doit plus de 323 millions de dollars à divers créanciers non garantis au Canada.

En plus de son marché principal de l’Amérique du Nord, la chaîne a également une présence étendue en Australie et en Nouvelle-Zélande, où pas plus tard que la semaine dernière, la chaîne disait à ses clients là-bas que « les opérations locales ne sont pas affectées par les récentes nouvelles concernant Jenny Craig Fermetures de centres aux États-Unis. »

Mardi, les médias locaux suggèrent que la société a nommé des « administrateurs volontaires » sur ces deux marchés, ce qui est une forme de restructuration d’entreprise conçue pour sauver une entreprise viable, mais qui se termine souvent par la fermeture de l’entreprise.

Plus à venir.