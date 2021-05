Jenny Connor de Coronation Street pour un affrontement épique avec le maléfique Sharon Bentley révèle Sally Ann Matthews

Jenny Connor de CORONATION Street est prête pour un affrontement épique avec la méchante sœur Sharon Bentley, a révélé l’actrice Sally Ann Matthews.

L’acteur – qui joue la propriétaire de Rovers Jenny dans le feuilleton ITV – a raconté comment Jenny est à la recherche de la vérité sur Sharon et tout cela sortira dans un affrontement légendaire.

Jenny est prête pour un affrontement épique avec Sharon[/caption]

Les téléspectateurs savent que Sharon est revenue pour traquer Leanne Battersby pour son neveu de trafiquant de drogue Harvey – mais Jenny s’est méfiée d’elle et elle aura bientôt raison.

L’actrice Sally a déclaré: «Elle n’est pas contente du fait qu’il y ait eu quelqu’un qui ait vraiment blessé Rita, alors elle se méfie d’elle de ce point de vue, mais ensuite Jenny tombe sur Sharon à l’extérieur de la prison.

«Jenny a en quelque sorte été bercée par ce ‘oh tu sais qu’elle a un cancer, elle a maintenant une entreprise prospère, elle m’a donné 10 000 £, elle a tourné une nouvelle page.’

Sharon Bentley a un mauvais secret mais Jenny est sur elle[/caption]

Jenny se méfie de Sharon depuis des semaines[/caption]

«Rita l’a convaincue que tout le monde a besoin d’une seconde chance en disant ‘Jenny tu en as eu une et toi aussi Gemma’ et Jenny a accepté ça, puis elle croise Sharon à l’extérieur de la prison et puis c’est tout.

«Et Jenny se transforme en réponse de Weatherfield à Angela Lansbury tirant des pintes et ce sont les titres d’ouverture au lieu d’une machine à écrire, sur la piste.

« Comme Jenny de Gogglebox avec des notes sur ce que Sharon a fait. »

Jenny s’attaquera ensuite à Sharon dans ce que l’actrice a décrit comme étant la chose «campest» qu’elle ait jamais faite.









À propos de l’affrontement, elle a déclaré: «J’ai en fait tweeté la semaine dernière. J’ai dit que je passais la journée de campest que j’ai jamais eue au travail et je remercie Jonathan Harvey (écrivain de Coronation Street).

«C’est génial, donc tout avec Tracie est juste une joie à faire. Nous travaillons très bien ensemble et c’est hystérique.

«C’est tellement savonneux mais tellement unique.»