APPEL La star de la sage-femme Jenny Agutter pense qu’il est « triste » que les femmes optent aujourd’hui pour des césariennes pré-arrangées au lieu de naissances naturelles.

L’actrice, 68 ans, qui joue l’une de ses piliers Sister Julienne depuis 2012, dans l’émission à succès de la BBC, dit que les femmes qui le font passent à côté de l’expérience complète de l’accouchement.

Jenny joue Sœur Julienne qui dirige les religieuses au couvent

Parler au Radio Times avant la dixième série qui revient ce dimanche, Jenny, qui n’a aucune formation médicale, a déclaré: «J’ai assisté à des rassemblements de sages-femmes et ils sont ravis d’être représentés correctement.

« [The show] les respecte et les honore vraiment.

«Maintenant, bien sûr, les gens disent qu’ils vont faire sortir leur bébé à une telle date par césarienne, ce qui est triste, d’une certaine manière.

« Cela dépend des circonstances, bien sûr, mais l’accouchement est quelque chose à vivre pleinement si l’on peut. »

Sœur Julienne est le pilier de l'émission

Jenny dit que les personnages et la communauté résonnent avec les téléspectateurs

Call The Midwife se déroule dans l’East End de Londres et se concentre sur la vie d’un groupe de sages-femmes dans un couvent d’infirmières Nonnatus House entre les années 1950 et 1960.

Il reçoit régulièrement plus de huit millions d’audiences et les téléspectateurs attendent chaque Noël avec impatience son spécial saisonnier.

Le personnage de Jenny joue un rôle clé en tant que leader des religieuses agissant comme un guide et une boussole morale non seulement pour les sœurs sous sa responsabilité mais aussi pour les jeunes sages-femmes.

Le spécial de Noël est toujours populaire sur la BBC

Malgré son énorme popularité, Jenny se demande combien de temps la série peut continuer et a révélé qu’elle « ne s’inscrivait jamais pour les futures séries »

Elle a ajouté: « Eh bien, je ne peux pas imaginer combien de temps cela peut durer.

«Je ne m’inscris jamais à de futures séries, mais j’ai toujours été ravi des scripts que nous recevons et ravi de participer.

« Si nous continuons longtemps, Sœur Julienne pourra regarder une jeune Jenny Agutter à la télévision! »

Jenny hors de son habitude a enduré une vilaine bataille avec des bardeaux dans le verrouillage

Jenny, qui a lutté contre un méchant épisode de zona l’année dernière lors d’un verrouillage qui lui est entré dans l’œil, a révélé qu’elle n’avait pas de grands espoirs au début pour la série quand on lui a demandé de participer en 2012, mais dit que ses personnages et ses bébés le maintiennent ensemble .

«Je venais juste de faire Cranford et je cherchais un autre projet d’époque», se souvient-elle.

«Mais je ne considérais pas un drame se déroulant dans les années 1950 comme une période – cela semblait étrange à une personne née en 1962.

«Et la couverture du livre contenait quatre petits gamins sales, donc je craignais que ce ne soit trop twee. Mais au moment où je suis arrivé à la page 17, je savais que je devais le faire.

Jenny se sent « triste » pour les femmes qui choisissent des césariennes pré-arrangées

«Les gens peuvent s’identifier à cette communauté de Poplar.

«Pour certains, cette période est un souvenir; pour d’autres, c’est de l’histoire.

« Mais les histoires et les personnages sont ce qui la maintient ensemble – et les bébés. »

Le site Web du NHS décrit une césarienne, ou césarienne, comme une opération pour accoucher de votre bébé par une coupure pratiquée dans le ventre et l’utérus.

Jenny croit aux joies de l'accouchement naturel

La coupe est généralement faite sur le ventre d’une femme juste en dessous de sa ligne de bikini.

Une césarienne est une opération majeure qui comporte un certain nombre de risques, elle n’est donc généralement effectuée que si c’est l’option la plus sûre pour la mère et le bébé, et environ 1 femme enceinte sur 4 au Royaume-Uni a une césarienne.

Une césarienne peut être recommandée en tant qu’intervention planifiée (élective) ou effectuée en cas d’urgence si l’on pense qu’un accouchement vaginal est trop risqué.

Les césariennes planifiées sont généralement effectuées à partir de la 39e semaine de grossesse.

Personne ne dérange Sœur Julienne

Certaines femmes choisissent de subir une césarienne pour des raisons non médicales.

Une sage-femme ou un médecin vous expliquera à vous et à votre bébé les avantages et les risques globaux d’une césarienne par rapport à un accouchement vaginal.

Si après avoir discuté de tous les risques et entendu parler de tout le soutien proposé, une femme enceinte estime qu’un accouchement vaginal n’est pas une option acceptable, elle se verra proposer une césarienne planifiée.

Si votre médecin ne souhaite pas effectuer l’opération, il doit vous orienter vers un médecin qui le fera.