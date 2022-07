Jennifer Winget parle de son divorce avec Karan Singh Grover : “Les gens me regardaient avec ces yeux tristes et compatissants genre ‘arre bechari yaar'”

Jennifer Winget a eu du mal à gérer sa séparation avec Karan Singh Grover. Les deux sont sortis ensemble pendant quelques années après s’être entendus sur les plateaux de Dill Mill Gayye et se sont mariés en 2012. Ils ont divorcé en 2014, après quoi l’actrice a fait face à de nombreux jugements en raison de sa vie personnelle. Jennifer a récemment parlé de son divorce où les gens l’ont regardée avec des yeux tristes et sympathiques en pensant à quel point elle était bechari.

“J’étais tellement perdu et confus que je ne savais pas quoi dire aux gens ni comment gérer cela. Je me souviens que mes amis me forçaient à sortir et j’avais l’impression que je ne voulais pas y aller. Mais chaque fois que je J’avais l’habitude de sortir, je voyais les gens me regarder avec ces yeux tristes et compatissants comme “Arre bechari yaar” et ça m’énervait encore plus. C’est pourquoi je ne sortais pas. Je comprends que tu ressens pour moi, c’est super mais je n’ai pas besoin de ça en ce moment. En ce moment, je ne suis pas prêt à traiter avec vous parce que je traite avec moi. C’est pourquoi j’ai coupé les gens et une fois que j’en ai fini, alors J’en ai tellement fini”, a déclaré Jennifer à Bollywood Bubble.

Elle estime qu’aucun d’eux n’était prêt pour le divorce. “Ce n’est pas seulement lui (Karan Singh Grover) ou ce n’est pas seulement moi, nous n’étions pas prêts à franchir ce pas. Nous étions amis depuis si longtemps. Nous étions comme une maison en feu à chaque fois que nous nous rencontrions. Mais je Je pense que c’était un mauvais moment, je suppose.”

Avant de se marier avec Jennifer, Karan était marié à Shraddha Nigam. Après avoir divorcé avec Jennifer, Karan a retrouvé l’amour à Bipasha Basu tout en travaillant sur Alone et l’a épousée en 2016. Jennifer est actuellement satisfaite de son célibat pour l’instant.