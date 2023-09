Jennifer Winget à Bebika Dhurve, pourquoi ces stars de la télévision ont refusé l’offre de Bigg Boss 17 ?

Grand chef: Bigg Boss est un show que beaucoup attendent avec impatience. À chaque fois, les fans sont impatients de voir la liste des candidats. Cette année, Bigg Boss 17 de Salman Khan devrait débuter en octobre. Les créateurs de l’émission utilisent diverses stratégies pour en faire l’émission la plus regardée et augmenter ses audiences. Le thème unique de Bigg Boss 17 est la compétition entre couples et célibataires. Les producteurs ont contacté de nombreuses célébrités de la télévision et couples célèbres pour participer à ce format. Cependant, certaines stars de la télévision ont refusé l’opportunité de participer à l’émission de Salman Khan, notamment des noms bien connus. Pour plus de détails, vous pouvez regarder une vidéo.