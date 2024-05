Jennifer Tilly rejoint RHOBH en tant qu’amie de Sutton Stracke

Photo : Phillip Faraone/WireImage

Les fans de Jennifer Tilly ont-ils un surnom ? Tiffany Valentines ? Jusqu’au Poppers ? Cela pourrait fonctionner si vous aviez aussi la sœur Meg Tilly, qui est géniale dans Filles à la bombe. Quel que soit notre nom, les Tillianators reçoivent de la bonne nourriture de Bravo. Jennifer Tilly rejoint Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills en tant qu’ami de Sutton Stracke. La nouvelle femme au foyer Bozoma Saint John rejoindra également la série, selon Personnes, «Boz», comme on l’appelle affectueusement, est responsable du marketing, mère de deux enfants et veuve. Kathy Hilton revient également en amie (ou plutôt sœur de) Kyle Richards.

Donc Tilly, Kathy Hilton et Boz sont de la partie. Qui est absent ? Crystal Kung Minkoff quitte la série après trois saisons, et Annemarie Wiley, étudiante en première année au foyer, est officiellement devenue une merveille d’une saison. Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley et Kyle Richards et Sutton Stracke susmentionnés reviennent tous pour RHOBH saison 14. Peut-être que Tilly pourra obtenir son propre diamant pour la saison 15. Jolie s’il vous plaît ?

💎Sutton… – Bravo (@BravoTV) 22 mai 2024