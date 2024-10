Jennifer Tilly quitte le jeu dans le dernier épisode de High Stakes Poker

5 minutes de lecture







Épisode 10 de Poker à enjeux élevés La saison 13 a été diffusée lundi soir sur PokerGO, et c’était la continuation du cash game no-limit hold’em 500$/1 000$ des dernières semaines sur PokerGO Studio mettant en vedette Andrew Robl, Jennifer Tilly, Stanley Tang, Brandon Steven, Justin Gavri, Mike Humboldtet Nik Airball.

Sameh Elamawyle PDG milliardaire de Scratch, était également de retour après un épisode dans lequel il a réalisé l’un des bluffs les plus épiques de l’histoire de l’emblématique série de poker.

Voici à quoi ressemblaient les piles de jetons en haut de l’épisode :

Joueur Pile de jetons Sameh Elamawy 803 000 $ Brandon Steven 767 500 $ Andrew Robl 688 500 $ Jennifer Tilly 309 500 $ Stanley Tang 297 500 $ Justin Gavri 288 000 $ Nik Airball 274 500 $ Mike Humboldt 220 500 $

Robl a de mauvaises intentions en première main

Dans la première partie de l’émission, le chevauchement était activé lorsque Robl baissa les yeux sur le J.♣J.♠ et porté à 5 000 $. Elamawy call avec le UN♠10♣ puis Gavri l’a fait grimper à 30 000 $ avec le UN♣K♣. Robl a suivi, Elamawy s’est couché et c’était en heads-up sur un flop de 8♣7♥5♣.

Gavri continue à miser pour 20.000$ avec son tirage couleur et Robl suit avec l’overpair. Quand le 6♣ a frappé le turn et a donné sa couleur à Gavri, il a checké timidement et Robl a lancé une paire de jetons de 25 000 $.

« Il jette quelques canneberges dans les Abysses », a plaisanté le commentateur Nick Schulman.

Gavri a appelé puis a vérifié le 2♣ rivière. Robl checke et Gavri remporte un pot de 207.500$.

« Vous n’avez probablement pas eu de chance sur la rivière là-bas », a déclaré Robl, laissant entendre que s’il n’y avait pas eu un quatrième club, il aurait parié gros. « J’avais de mauvaises intentions. »

Gavri prépare Humboldt Mike

Justin Gavri

Le straddle reprend lorsque Tang relance à 5.000$ avec le UN♠UN♥ et Elamawy call en tenant le J.♠10♠. Humboldt Mike vient d’appeler avec le 10♥10♣Gavri a fait de même avec le 6♥6♦et Steven a été programmé pour suivre depuis le chevauchement avec le K♠5♠ pour en faire une action à cinq jusqu’à un flop de 6♠7♦3♦.

Gavri et Steven checkent avant que Tang ne continue pour 8.000$, qu’Elamawy suit avant que Mike Humboldt ne monte à 26.000$. Gavri vient de suivre avec le set médian et Steven s’écarte. Tang a sorti ses pocket rockets, Elamawy s’est couché, et c’était en heads-up vers le 9♣ tourner.

Avec 94.500$ dans le pot, Gavri checke et Humboldt Mike mise 54.000$. Gavri se réveille avec un check-raise all-in et Humboldt Mike réfléchit un moment avant de caller les 136.000$ qu’il avait derrière pour créer un pot d’une valeur de 473.500$.

Le duo a convenu de le faire tourner deux fois, mais ni le 9♠ rivière sur le premier ni K♣ sur le deuxième, Humboldt Mike a aidé et il a rechargé pour 200 000 $.

Humboldt Mike contre-attaque

Steven a été le premier à agir et a gagné 5 000 $ avec le 5♠5♦ et il a reçu quatre appels, dont Humboldt Mike avec le UN♥10♦ et Tang avec le Q♦10♠. Le 10♥10♣UN♠ Le flop avait de l’action partout puisque Humboldt Mike a floppé un full et Tang a eu les dix autres, mais étonnamment, il a checké jusqu’au 7♦ tourner.

Deux checks ont vu Tang miser 15 000 $ et Humboldt Mike vient de suivre. Tout le monde s’est écarté et le 3♣ complété le tableau sur la rivière. Tang mise à nouveau, cette fois 50 000 $, et Humboldt Mike prend son temps avant de faire tapis.

Tang avait 144 000 $ derrière et a réfléchi un peu avant d’annuler. C’est alors que Humboldt Mike revient dans la course en remportant un pot de 455 500 $.

Mike Humboldt

Humboldt Mike contre Brandon Steven

Humboldt Mike relance à 6.000$ depuis le cutoff et Tilly suit depuis le bouton avec le 3♠3♦. Steven 3-bet ensuite à 27.000$ depuis le straddle qui détient le UN♦Q♦Humboldt Mike 4-bet à 81.000$ et Tilly couche sa paire.

Steven a pris son temps avant de suivre et il y avait 170.500$ dans le pot et le flop 8♠8♣5♥. Steven checke puis se couche alors que Humboldt Mike continue pour 64.000$.

Tilly contre Steven dans « Fair Fight »

Jennifer Tilly

Tilly relance à 6.000$ depuis le cutoff avec le Q♠Q♦ et Steven 3-bet à 23.000$ depuis le big blind avec le UN♠K♣. Tilly 4-bet à 81.000$, Steven fait immédiatement tapis et Tilly ne perd pas de temps en call pour 298.000$ pour créer un pot de 599.500$.

« Combat loyal », a déclaré Steven.

Les deux hommes ont convenu de le faire fonctionner deux fois et le premier est allé à Steven lorsqu’il a été épuisé. J.♣4♠K♥J.♦7♣.

« J’espère que nous hacherons, je le fais vraiment », proposa Steven.

« Je l’espère aussi », a répondu Tilly, ce qui a suscité quelques rires.

Malheureusement pour elle, le deuxième tableau est épuisé 2♠K♠5♦UN♦3♣ et Steven a ramassé.

« Bonne nuit à tous », a déclaré Tilly en se retirant du match.

Tang est payé au maximum par Humboldt Mike

Stanley Tang

Elamawy a chevauché pour 2 000 $ et Humboldt Mike a doublé pour atteindre 4 000 $. Tang suit depuis la petite blind avec le J.♣9♣ et Elamawy a fait de même depuis le grand avec le 10♣4♣. Humboldt Mike a ensuite exercé son option avec une relance à 19 000 $ avec le UN♥7♥ et ses deux adversaires suivirent.

Sur le 3♠8♥7♦ Au flop, deux checks ont mis Humboldt Mike en action et il a continué pour 36 000 $. Tang a suivi avec un tirage quinte ventral et Elamawy s’est couché. Le J.♦ Turn a associé Tang pour lui donner l’avantage et il a vérifié jusqu’à Humboldt Mike, qui l’a retourné.

Le J.♥ river a amélioré Tang pour faire trébucher les valets et il a vérifié à nouveau. Humboldt Mike, qui avait tendance à opter pour une valeur mince, a misé 82 000 $ et Tang a repris vie en faisant tapis pour un total de 149 000 $.

Humboldt Mike a hésité un peu avant de suivre les 82 000 $ supplémentaires, seulement pour voir Tang rouler sur son valet et revendiquer le pot de 429 000 $.

Pot massif pour terminer la nuit

Sameh Elamawy

Elamawy suit à 4.000$ avec le 8♦8♥ et Steven suit à 2.000$ dès le premier straddle avec le J.♦3♦. Tang a ensuite gagné 25 000 $ dès le deuxième chevauchement avec le 10♥10♦Elamawy a suivi et Steven s’est couché.

Le 7♠9♣10♠ Au flop, Tang a misé 35 000 $ avec le top brelan et Elamawy, qui a floppé un tirage quinte ascendant et descendant, a relancé à 175 000 $. Tang fait immédiatement tapis pour 355.000$ et Elamawy suit tout aussi rapidement.

Avec 765.500$ dans le pot, les deux hommes ont couru deux fois avec le 2♠ tourner et 3♠ river au premier donnant à Tang la moitié du pot. Le J.♣ le deuxième a donné l’avantage à Elamawy avec une quinte, mais ce n’était que temporaire car le 9♦ j’ai jumelé le tableau sur la rivière pour remplir Tang.

Piles à la fin

Joueur Pile de jetons Andrew Robl 1 165 500 $ Brandon Steven 1 110 000 $ Stanley Tang 649 500 $ Justin Gavri 622 500 $ Sameh Elamawy 511 000 $ Nik Airball 424 000 $ Mike Humboldt 266 500 $

*Images gracieuseté de PokerGO/Antonio Abrego