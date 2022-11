Jennifer Taylor de “Saved by Grace” se souvient d’avoir décroché le rôle de “Two and Half Men”, aux côtés de Charlie Sheen

Jennifer Taylor est un ange en mission de Dieu dans la nouvelle mini-série “Saved By Grace”.

L’actrice de 50 ans, qui a précédemment joué le rôle de Chelsea Melini dans la longue comédie de CBS “Two and a Half Men”, joue Grace, un être divin qui intercède dans la vie des humains ordinaires pour les aider à répondre à leurs prières.

Alors que la nouvelle série de Taylor peut sembler s’éloigner de la sitcom débauchée pour laquelle elle est surtout connue, la native du New Jersey a déclaré à Fox News Digital qu’il y avait un lien entre les deux.

“Sans ‘Two and a Half Men’, je ne serais pas dans ‘Saved by Grace'”, a déclaré Taylor.

L’actrice a expliqué qu’obtenir le rôle de la première femme que le personnage de Playboy de Charlie Sheen a avoué aimer était un miracle en soi.

Taylor a été choisi comme future fiancée de Charlie Harper en 2008 au milieu de la crise économique et d’une grève des scénaristes qui a interrompu de nombreuses productions. À l’époque, elle avait du mal à trouver du travail et était sur le point d’abandonner le métier d’actrice. Taylor avait déjà prévu de quitter Los Angeles avec son mari et ses deux enfants.

“Nous allions rentrer chez nous en Floride parce que les choses étaient vraiment difficiles ici”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons mis notre maison en vente, puis je me suis dit : ‘D’accord, je vais retourner à l’école.’ J’ai recommencé à étudier pour terminer mon baccalauréat et puis, littéralement, sept jours plus tard, j’ai eu Chelsea.

“Alors j’ai dit, OK, Dieu, je suppose que nous n’allons nulle part encore”, a-t-elle ajouté. “C’était une réponse à la prière.”

Taylor n’était pas étrangère à l’ensemble “Two and Half Men” car elle avait joué trois personnages dans les saisons précédentes de la série. Elle est apparue brièvement dans l’épisode pilote puis est revenue dans la deuxième saison en tant qu’ex-petite amie de Charlie et a joué son aventure potentielle d’un soir dans la saison 5.

Les hauts et les bas de la relation entre Chelsea et Charlie ont été l’un des principaux scénarios des sixième et septième saisons de la série. Sheen a été renvoyé de “Two and Half Men” dans la saison 8 après avoir fait une série de remarques désobligeantes sur le créateur Chuck Lorre.

À l’époque, l’acteur était également entré en cure de désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme et faisait face à des allégations d’abus de la part de plusieurs femmes.

Taylor a dit qu’elle n’avait eu que des expériences positives avec Sheen, qu’elle a décrit comme un “gars normal, amusant et gentil”.

“Quand j’y étais, l’expérience quotidienne était merveilleuse”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

“Je m’entendais vraiment très bien avec Charlie. Il a fait son travail. Il est très bon dans ce domaine. J’avais aussi un peu des oeillères parce que j’avais deux jeunes enfants. Je terminais mon baccalauréat en même temps. Je suis venu travailler et je suis rentré à la maison.

“Je ne suis pas les tabloïds ou quoi que ce soit”, a ajouté Taylor. “Donc je ne savais pas vraiment jusqu’à ce que les choses commencent à se détraquer.”

Bien qu’elle ait dit qu’elle savait qu’il y avait du “mauvais sang” entre Lorre et Sheen, elle avait de bonnes relations avec les deux et le co-leader de la série Jon Cryer.

“Travailler sur cette sitcom a été mon premier très gros travail. Et j’étais tellement contente d’être là”, a-t-elle déclaré.

“Je n’y repense qu’avec de bons souvenirs”, a ajouté Taylor. “J’ai tellement appris en les regardant tous les jours. Je me disais : ‘Est-ce que j’arrive vraiment à travailler avec ces gens ?’ J’ai continué à attendre qu’ils comprennent que je ne devais pas être là.”

Bien que Taylor soit apparue dans une variété de projets différents dans de nombreux genres, y compris la comédie d’Adam Sandler “The Waterboy”, le thriller néo-noir “Wild Things” et la série télévisée d’espionnage “Burn Notice”, elle a déclaré qu’elle se trouvait de plus en plus attirée au contenu confessionnel.

“Comme j’ai j’ai vieilli et j’ai eu des enfants et je pense à la marque que je laisse maintenant, je veux que certaines des choses que je fais signifient quelque chose”, a-t-elle déclaré.

“Tout travail d’acteur est un miracle et une bénédiction en soi, et j’en suis ravi. Mais si c’est quelque chose où je peux partager ma foi, cela pourrait aider quelqu’un plus tard. Il y a tellement de choses sombres, et Je pense que les gens ont soif de choses qui leur offrent quelque chose de plus.”

Avant de jouer dans “Saved by Grace”, Taylor est apparu dans le drame chrétien de Pure Flix en 2018 “God’s Not Dead: A Light in the Darkness”. Elle a également joué aux côtés de Billy Ray Cyrus dans le film chrétien de 2014 “Like a Country Song”.

“Saved by Grace” a été créée le 6 novembre et a été comparée à des émissions classiques telles que “Touched by an Angel” et “Highway to Heaven”. Taylor a déclaré à Fox News Digital qu’elle pensait que les émissions sur les anges étaient appréciées du public parce qu’elles fournissaient “l’espoir qu’il y a autre chose là-bas et que Dieu les utilise pour nous aider”.

“Je pense qu’il y a juste beaucoup d’espoir et je pense que toute personne que vous rencontrez pourrait être envoyée là-bas pour vous guider”, a déclaré Taylor.

“En tant que croyant, je sais qu’il y a des anges. Est-ce qu’on les voit tout le temps ? Je pense que la plupart du temps, non. Mais parfois, avec le recul, on s’éloigne d’une situation comme s’il n’y avait aucun moyen terrestre pour que cela se produise. “

Taylor a déclaré qu’elle pensait que les téléspectateurs seraient réconfortés et inspirés par la série en cinq parties.

“Je pense qu’ils vont voir leurs journées, leurs problèmes et leurs épreuves d’une manière différente”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que s’ils peuvent partir et dire:” Je peux demander de l’aide et de l’aide sera donnée “, je pense que cela seul vous donne juste l’espoir que vous pensez que vous ne pouvez pas rassembler.

“Il y a tellement d’espoir”, a-t-elle ajouté. “Et je pense que les gens ont vraiment faim de ça.”

“Saved by Grace” est maintenant en streaming sur Pure Flix.