Jennifer Stone de Wizards Of Waverly Place sur le documentaire de Selena Gomez (exclusif) – Hollywood Life

Comme le Les Sorciers de Waverly Place le casting célèbre son énorme 15e anniversaire cette année, Pierre Jennifer a pris un moment pour jaillir sur son ancienne co-star Selena Gomezavant son nouveau documentaire Apple TV+ Selena Gomez : Mon esprit + moi. “Ça a l’air vraiment, vraiment beau”, a déclaré Jennifer HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE. “Je respecte vraiment sa franchise, son honnêteté et sa vulnérabilité.” Rappelez-vous les deux natifs du Texas qui ont joué côte à côte en tant que meilleurs amis de Disney Magicien de Waverly Placeet sont restés amis depuis.

« Je pense que ce documentaire est quelque chose dont nous avons tous besoin en ce moment. Je pense que nous avons tous besoin que les gens soient honnêtes à propos de leurs expériences », a-t-elle poursuivi. “Surtout dans ce monde de médias sociaux dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes tous un peu épuisés par l’aspect” image parfaite “, ” tout va bien “. J’applaudis simplement la position dans laquelle elle se trouve, étant à l’aise avec ce niveau de vulnérabilité. Je pense que c’est quelque chose que je respecte vraiment chez elle.

Quant à obtenir l’ancien Assistants se regrouper, ce qui comprend également David Henri et Jake T.Austin, Jennifer a dit qu’ils “adoreraient” tous faire une “réunion à part entière”, mais “nous disputer tous est extrêmement difficile”, a-t-elle admis. “De plus, c’est avoir la bonne histoire à raconter… Comme ce serait dommage si nous revenions et c’était comme ‘womp womp,’ ” elle a expliqué. « À ce stade, la pression est là. Nous devons nous assurer que c’est quelque chose qui est digne des fans et de leur loyauté et du temps qu’ils ont passé loin de nous. Quand nous reviendrons, ce doit être quelque chose qui en vaille la peine, pas précipité et giflé ensemble.

Après son passage à Disney, Jennifer a été inspirée par son diagnostic de diabète de type 1 pour devenir infirmière autorisée et s’est récemment associée à Medtronic Diabetes pour aider les autres à éliminer les conjectures de leur gestion du diabète. “Quand j’avais 20 ans, j’ai commencé à avoir des symptômes de diabète, mais ce n’était pas à l’emporte-pièce, le diabétique classique, parce que j’étais plus âgé et que j’avais des symptômes de diabète de type 2. Ainsi, il a fallu environ quatre ans pour être diagnostiqué de manière appropriée. J’ai vu toutes sortes de prestataires de soins de santé, The Good, the Bad et The Ugly », a-t-elle déclaré à HL. « Pour moi, quand j’étais enfin sur la bonne voie avec mon diabète, il était logique de devenir infirmière, car je m’intéressais déjà aux sciences de la santé et je savais que je voulais continuer à agir. Les soins infirmiers sont quelque chose que je peux faire, où je peux continuer à agir, et je peux en apprendre davantage sur mon corps et m’assurer que je peux être un aspect positif de l’expérience de soins de santé de quelqu’un.

Jennifer a expliqué que, surtout au début de son diagnostic, il était difficile d’apprendre à gérer et à suivre sa glycémie, c’est pourquoi des produits comme Medtronic Diabetes sont d’une grande aide pour tout le monde. “C’est une bonne technologie étape par étape qui vous guide tout au long de ce que vous pouvez et ne pouvez pas vraiment faire”, a-t-elle déclaré. “C’était une évidence pour moi et une excellente opportunité éducative pour les gens de découvrir ce qui existe.”