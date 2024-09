Jennifer Sterling en version animée – PRINT Magazine

C’est l’audace sans complexe de Jennifer Sterling qui m’a à la fois enthousiasmé et mis en colère lorsqu’elle a conçu le (toujours) controversé AIGA 365 conception annuelle En 2013, elle a publié un livre primé. Jamais auparavant, à ma connaissance, personne n’avait créé un livre au design plus impressionnant que le travail qu’il était censé présenter. Mais convaincue qu’une collection des meilleures productions de l’année devait être tout aussi révolutionnaire que ce qu’elle célébrait, elle a fait un pas en avant. La communauté AIGA, cependant, ne s’attendait pas à ce que ses spécimens gagnants soient utilisés comme acteurs dans le projet de Sterling. comédie humaine; ils s’attendaient à un beau cadre habituel, conforme aux conventions. Si l’annuaire devait être rafraîchi ou même renaître, c’est à cela que servaient les couvertures, les pages de garde et les ouvertures de section. Sterling avait d’autres idées, qui réduisaient les œuvres sélectionnées à des extraits recadrés. Après une tempête de plaintes, l’édition 2013 365 a finalement disparu dans la brume de la mémoire.

Mais qu’en est-il Sterling? J’ai arrêté de voir ses expériences typographiques et a perdu la trace de son travail jusqu’à récemment, lorsque ses animations ont commencé à faire des apparitions sur Facebook. Au printemps, elle a également commencé à publier des critiques sur l’AIGA, qui traverse une crise d’identité depuis la COVID. Son argument : l’AIGA ne soutenait pas de manière proactive la pratique du design (le bon travail) mais plutôt la rhétorique du design – les dirigeants avaient sauté (ou avaient été poussés hors du navire), laissant l’organisation quelque peu sans gouvernail.

Je n’étais pas en désaccord avec les critiques générales, mais j’ai émis des réserves sur certains points, que je lui ai adressés dans une note privée. Elle a répondu immédiatement, mettant fin à cette petite querelle. Puis, de manière choquante, quelques semaines plus tard, elle a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de santé mortel (son amie Helayne Spivak a lancé une enquête sur la mort de sa mère). Campagne GoFundMe (pour aider à couvrir les dépenses connexes).

Dans ce contexte, j’ai demandé à Sterling si elle accepterait une interview sur son travail d’animation. Est-ce que cela avait un lien direct avec le précédent congrès annuel de l’AIGA ? Est-ce le résultat de ses expériences typographiques imprimées ? Est-ce que cela a été déclenché par l’apprentissage de son diagnostic ? L’interview qui suit offre quelques réponses, mais pas toutes.

Vous avez toujours été un graphiste un peu anticonformiste. Votre approche va à contre-courant. Quel est, selon vous, votre rôle en tant que graphiste ?

Mon rôle en tant que graphiste est de résoudre un problème, et la meilleure façon de le découvrir est d’avoir un dialogue en tête-à-tête avec le PDG. Parfois, c’est aussi simple que mon travail pour Nvidia. Le PDG est venu me voir et m’a dit que personne ne pouvait prononcer notre nom. Pouvez-vous m’aider ? J’ai transformé la lettre « N » initiale en italique… problème résolu. Le lecteur s’est arrêté. Je ne crois pas qu’on puisse parler à la direction intermédiaire pour savoir ce que ressent vraiment l’entreprise ; il faut développer un dialogue avec le propriétaire. C’est leur bébé, leur enfant. D’autres fois, j’ai fait un rapport annuel pour Quickturn et le PDG voulait que ses ingénieurs soient heureux. C’était à l’époque où les ingénieurs étaient récupérés par des concurrents. J’ai donc conçu un rapport annuel avec le temps de différents éléments dans différents quadrants, montrant par exemple la durée de vie d’un paresseux, etc. C’était très nerd et très cool ; les ingénieurs ont adoré. Mais je pense surtout que les bons designers sont des semi-ingénieurs. Tout doit fonctionner : le lait doit rester dans le carton, la clé doit tourner dans la serrure. De plus, vous devez leur offrir quelque chose qui s’adresse à leur public. Tout le monde n’a pas une tranche d’âge de 2 à 90 ans… enfin, peut-être Apple. Ensuite, vous devez leur offrir quelque chose de convoité. Les gens aiment la beauté. Est-ce que c’est agréable dans la main ? Est-ce que c’est fonctionnel ? Et j’espère que c’est quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Cela dit, je ne me considère pas comme un anticonformiste… Je fais juste mon travail et je soutiens mon fils.

Je considère que votre travail se situe à la frontière entre l’art et le graphisme, avec un pied dessus. Êtes-vous d’accord avec cette caractérisation ?

Je pense que c’est une bonne évaluation parce que je suis aussi illustrateur et photographe. J’étais l’enfant qui dessinait ou peignait dans ma chambre depuis l’âge de 3 ans. De plus, mon père avait construit une chambre noire dans notre maison. Nous avions aussi une bibliothèque incroyable, j’étais donc exposé à tous ces éléments. Je ne savais tout simplement pas qu’on pouvait être designer.

Quand et qu’est-ce qui a déclenché votre entrée dans le monde de l’animation ?

J’ai animé de temps en temps pendant des décennies, mais avant la pandémie, il n’y avait pas de besoin généralisé. Puis les gens ont commencé à laver leur courrier, et je me suis dit : personne n’achètera plus jamais de magazineTout deviendrait numérique.

Cependant, j’ai dû avoir Chirurgie de MOHS J’ai eu un cancer du visage à la clinique Mayo. J’ai essayé de me couvrir auprès du médecin, en lui demandant combien de temps je vivrais si je ne l’avais pas. Il a répondu à ma question : « Vous seriez défigurée par le cancer bien avant de mourir. » J’ai donc eu le cancer et je me suis regardée dans le miroir en rentrant chez moi et j’avais l’air d’un monstre. J’ai juré de ne plus jamais me regarder dans le miroir et j’ai appris par moi-même 40 nouveaux programmes pendant la pandémie. Je suis complètement guérie maintenant.

Quelles limites souhaitez-vous repousser ? Et ce travail est-il ancré dans l’artisanat, la technologie ou les deux ?

Je pense que cela change en fonction du monde et de leur utilisation de la technologie. Idéalement, on souhaite avoir les deux, donc j’essaie d’intégrer l’artisanat à la technologie, cela rend le tout plus humain. J’ai commencé une série d’illustrations interprétant les célèbres chaises Bauhaus ; c’est un merveilleux projet personnel pour moi que je vends sur mon compte site web. (Désolé pour la publicité.)

Comment votre maladie récemment diagnostiquée a-t-elle eu un impact sur votre travail actuel ?

Je viens d’être diagnostiquée à la mi-août 2024. C’est une longue phrase de six lettres, mais elle concerne la matière blanche du cerveau et les terminaisons nerveuses qui ne se connectent pas. Mon père est décédé d’un cancer du cerveau qui s’est métastasé dans ses poumons (le mien n’est pas la maladie d’Alzheimer, la démence, etc.), mais j’ai des problèmes avec les formes, la mémoire à court terme et l’équilibre. Toutes choses pour lesquelles je n’étais pas particulièrement douée de toute façon. (Humour noir.) Mais je suis tellement reconnaissante que cela n’ait pas affecté mon animation ou mon design. En fait, mon animation s’est améliorée.

Le travail est-il votre réconfort ?

J’aurais dit oui à n’importe quel autre moment de ma vie, mais maintenant, c’est un peu comme ça. Je suis passée d’une peur panique à l’envie de me précipiter à la clinique Mayo et de frapper à la porte après avoir réalisé que la clinique Mayo était la seule chose que mon assurance ne couvrait pas. J’ai toujours eu du mal à demander quoi que ce soit. Une amie très chère, Helayne Spivak, a créé une page GoFundMe, et le nombre de personnes qui me contactent me fait pleurer. Je sens la lumière et Dieu tout autour de moi. Je n’ai pas d’hallucinations, et je ne prends aucun médicament à part une faible dose d’antidépresseurs et d’aspirine pour bébé, mais je me rends compte de l’ampleur de l’humanité qui m’aide, et j’en suis très reconnaissante. C’est ma consolation.

Martin Pederson, le propriétaire de Graphismem’a appelé récemment ; c’est étrange, car je venais de penser à lui et il est sur une liste de personnes que je voulais appeler. Juste pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour les arts, et pour moi aussi. La conversation était si belle et humaine et cela m’a fait réaliser qu’il n’était pas seulement Graphisme. Après notre appel, j’ai ouvert le numéro dans lequel j’étais présentée, et il était écrit : « Jennifer Sterling – Flying Solo »… et j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. J’ai tellement d’humanité autour de moi.

Combien de temps allez-vous continuer à pousser ?

Jusqu’à mon dernier souffle.