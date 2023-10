Jennifer Rubin accuse la maison républicaine d’être responsable de l’attaque du Hamas contre Israël et nous nous sentons plus stupides de l’avoir lu – Twitchy

Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé, mais l’attaque du Hamas contre Israël semble avoir rendu la moitié des internautes plus stupides sur X (Twitter) et Jennifer Rubin est en tête du peloton.

Que pensez-vous de ceci : alors que la Chambre des représentants des États-Unis était dans le chaos et que les promotions militaires américaines étaient suspendues, le Hamas a frappé. La faiblesse des Républicains invite à la terreur. – Jennifer Rubin véridique, pas neutre (@JRubinBlogger) 7 octobre 2023

Nous n’avons jamais considéré Jennifer comme un phare de l’intelligence, mais c’est stupide même pour elle. Le Hamas n’était pas seulement cool et détendu et a soudainement vu le GOP chanter et danser et a soudainement décidé de haïr les Juifs. Bon sang, rien que de lire cela nous a rendu plus bêtes.

Les affiches sur X n’allaient tout simplement pas la laisser s’en sortir.

Biden est le président américain qui a récemment conclu un accord déséquilibré avec l’Iran, un État qui parraine le terrorisme, et non avec les membres républicains du Congrès. Bien essayé. -Kelkat (@Tweetytweeter63) 7 octobre 2023

Seul un hacker partisan partageant une cellule cérébrale avec Joe Biden tweeterait cela sans être complètement embarrassé. Joe Biden a laissé 90 milliards de dollars d’armes en Afghanistan. Puis il a donné 6 milliards en espèces à l’Iran. Puis sa faiblesse épique a conduit la Russie à envahir l’Ukraine et… – Insurrection Barbie (@DefiyantlyFree) 7 octobre 2023

EXACTEMENT. Qui a fait paraître les États-Unis faibles, Jennifer ? Ce n’était pas le président Joe « Laissons une tonne d’équipement militaire et fuyons » Biden, n’est-ce pas ? Avoir une emprise.

pic.twitter.com/lGvB55dtki — Nous sommes foutus… à distance (@PornPops69) 7 octobre 2023

Un GIF n’a jamais autant résumé nos sentiments.

JHFC mais tu es insupportable – J du geai (@jabster42) 7 octobre 2023

Nous pensons que Jay est gentil là-bas.

Jen, tu penses que quelqu’un te prend au sérieux ? – Strallweat (@strallweat) 7 octobre 2023

Personne ne le sait, mais il faut parfois dénoncer son ignorance et nous en avons juste assez aujourd’hui.

C’est la peur de Kevin McCarthy qui a empêché le Hamas d’attaquer Israël. https://t.co/MqxmuvcKMf – Directeur de l’impact BT (@back_ttys) 7 octobre 2023

Voir. Cette idée est littéralement si stupide que nous ne pouvons PAS dire à quel point elle est stupide.

*SNORT* MAIS LE GOP NOUS FAIT PARAIRE FAIBLES. hahaha

Je peux penser à 6 milliards de dollars de raisons pour lesquelles vous essayez de détourner -Sean Agnew (@seanagnew) 7 octobre 2023

EXACTEMENT! Tout comme nous vous l’avons dit plus tôt dans notre article sur Dana Loesch. LES GENS ONT DES QUESTIONS et ils ne posent pas de questions sur le président de la Chambre.

Eh bien, voici le tweet le plus stupide sur X aujourd’hui. Bien entendu, Jennifer Rubin est une lauréate fréquente de ce prix. -Bradley Scott 🙏🇺🇸 (@Hoosiers1986) 7 octobre 2023

NOUS SOMMES D’ACCORD et TwiXXer est VRAIMENT DUMB aujourd’hui.

Nous devrions probablement simplement attribuer à Jennifer une récompense gravée pour le message le plus stupide de la journée et lui permettre de la conserver de manière permanente.

Une prise si stupide que c’est étonnant qu’elle ne se noie pas quand il pleut. https://t.co/t3xdFStGRb – Silence et gel (@secjr112) 7 octobre 2023

Nous en resterons là, car si nos yeux roulent plus loin dans notre tête, nous allons avoir mal à la tête.

Continue d’être dense, Jennifer. Nous promettons de vous offrir bientôt le prix du post stupide permanent du jour !

