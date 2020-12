Jennifer Metcalfe est allée au-delà des attentes pour transformer sa maison en un pays des merveilles d’hiver ce Noël.

La star de Hollyoaks, 37 ans, a offert à ses fans des médias sociaux un aperçu de sa magnifique maison de Manchester alors qu’elle présentait fièrement ses efforts pour la saison des fêtes.

Cela vient quelques jours à peine après qu’il ait été révélé que l’actrice de Mercedes McQueen sortait avec le footballeur Chris Eagles.

Jennifer, aux côtés de son fils Daye, âgé de trois ans, s’est rendue sur Instagram pour montrer ses incroyables talents de décorateur mardi.

La fière maman d’un enfant rayonnait dans les clichés sains qui la voyaient câliner et «baiser» Daye devant un arbre de Noël gigantesque et coloré.

L’arbre tentaculaire était orné d’une palette arc-en-ciel de teintes comprenant le violet, le bleu royal, le vert émeraude et l’or.







(Image: Instagram)



Fidèle aux traditions classiques de Noël, Jennifer a également jeté des guirlandes autour de l’arbre – ce qui lui a donné une véritable ambiance vintage.

Les décorations accrocheuses de la boule ont été reproduites sur la cheminée de son salon.

Le décor éblouissant ajoutait une touche de couleur à sa cheminée sombre et un feuillage peint en or était dispersé partout.







(Image: Instagram)



L’actrice a écrit dans la légende: « Avoir un bon vieux baiser avec mon seul et seulement profiter du cadre de Noël @ lmalison2011 et son équipe incroyable créée.

« Merci d’avoir fait en sorte que notre maison se sente ce magnifique xxx »

Et il ne fallut pas longtemps avant que les fans aux yeux d’aigle affluent pour partager leurs réflexions sur l’extravagante diffusion de Noël de Jennifer.







(Image: Instagram)



« Sensationnel! C’est le plus beau salon que j’ai vu ce Noël. J’adore », s’est exclamé un admirateur.

«J’adore les vibrations à l’ancienne et toutes les couleurs différentes – si réelles», a fait écho un autre.

Pendant ce temps, un troisième a ajouté: «Super cute Jennifer!».







(Image: Instagram)



Et un quatrième a plaisanté: «Cet arbre est plus grand que mon avenir! Incroyable comme toujours! ».

L’exposition de Noël de Jennifer survient après que la star du feuilleton ait été liée au footballeur Chris.

Selon The Sun, le couple a été aperçu en train de passer des soirées ensemble, et ils se fréquentent depuis plus d’un mois.







(Image: Manchester United via Getty Images)



Une source a déclaré: «Ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre.

«Ils se connaissent depuis un moment mais n’ont commencé à se fréquenter que très récemment.







(Image: Instagram)



«La relation en est à ses tout débuts et tout va bien. Qui sait où les choses pourraient aller? »

La rumeur de romance survient quelques mois seulement après que Jennifer a annoncé sa séparation d’avec son petit ami et ancienne star de Geordie Shore, Greg Lake.

Le couple a vécu une relation de huit ans, où ils ont accueilli leur fils, Daye.

Mirror Online a contacté les représentants de Jennifer pour commentaires.