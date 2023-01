Jennifer Metcalfe de Hollyoaks twerk dans une robe dos nu sexy dans un clip racé

La star de HOLLYOAKS, Jennifer Metcalfe, a servi un régal aux fans après avoir partagé une vidéo audacieuse sur ses histoires Instagram.

L’actrice avait l’air de passer une nuit folle lorsque le clip a été tourné alors qu’elle montrait son dos nu dans sa robe ouverte.

Instagram

Jen a partagé un boomerang effronté de son twerk[/caption] Éclaboussure

La star a téléchargé le clip sur Instagram[/caption]

Elle a associé sa robe à une paire de talons noirs dans le clip faiblement éclairé.

Jennifer s’est penchée sur le sol alors qu’elle twerkait dans le clip torride en sous-titrant le clip: “C’est vendredi bébé.”

La star semblait être dans un restaurant public dans le clip alors qu’elle montrait ses mouvements qui la mettaient en évidence.

Ses longues mèches drapées dans son dos dans le court boomerang Instagram qui était sûr de faire battre le cœur de ses fans.

Récemment, la mère d’un enfant a déclaré en exclusivité au Sun que ses images racées telles que son dernier cliché Instagram n’avaient attiré que des commentaires de fétichistes des pieds.

Pendant ce temps, Jen, qui est déjà maman d’un fils de cinq ans, Daye, nous a dit qu’elle aimerait lui donner un frère ou une demi-douzaine.

Jen s’est séparée du père de Daye, Greg Lake, en 2020.

Elle nous a dit en exclusivité : « J’adorerais avoir plus d’enfants », dit-elle. “J’aimerais en avoir cinq ou six, mais le temps et la personne avec qui je suis devraient être bons.”

Comme un nombre croissant de femmes, Jen, célibataire, dit qu’elle n’exclurait pas de congeler ses ovules.

Instagram

Elle a séduit dans sa robe dos nu[/caption] Getty

L’étoile est un favori à Hollyoaks[/caption]