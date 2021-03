« J’étais déçue que tout soit question de corps, parce que j’avais vraiment travaillé dur dans ce film pour faire du bon travail en tant qu’actrice », raconte Jennifer. « Je me souviens donc d’un moment précis en souhaitant que le jeu ait éclipsé tout cela – que pendant cinq minutes, ils avaient dit que j’étais vraiment super dans le film plutôt que d’avoir fait un commentaire corporel. »

Jennifer reconnaît également qu’elle était habillée d’une manière plus «risquée» pour le rôle de Page, mais a déclaré que tout le monde était respectueux de ses limites, y compris la réalisatrice. Le Ghost Whisperer l’acteur se souvient: « Une chose qui m’a vraiment frappé lorsque nous avons tourné le film, c’est à quel point les gens veillaient sur moi et veillaient vraiment à ce que je ne me sente jamais bizarre ou exposé. Je me souviens qu’il y avait plus de deux personnes qui étaient comme: ‘D’accord, assurons-nous que les seins sont en place et que nous ne voyons pas de sous-vêtements.

Elle dit également que, malgré ses scènes plus sexuelles, les hommes de la distribution ne l’ont jamais mise mal à l’aise, y compris Ray, dont elle se souvient comme «l’homme le plus gentil, le plus drôle et le plus doux qui m’a fait me sentir si à l’aise».